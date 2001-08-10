Тихоокеанское
информационное агентство
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За пропаганду наркотиков онлайн хотят штрафовать сильнее
16:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Воду отключат в некоторых домах Южно-Сахалинска

Воду отключат в некоторых домах Южно-Сахалинска
В связи с ремонтными работами 6 ноября с 06.00 до 14.00 будет отключена подача холодной воды в жилых домах по следующим адресам:
 
- 22 микрорайона (ул. Украинская – ул. Ленина- пер. Мартовский – ул. Центральная);
- ул. Ленина, 3, 3А, 3Б;
- п. Весна (улицы Аграрная, Магистральная, Плодородная, Пригородная);
- ул. Белокаменная.
 
Телефон диспетчерской МКП «Городской водоканал»: 72-32-40

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