Городской парк Южно-Сахалинска начал подготовку к зимнему сезону
В городском парке завершился летний сезон. Большинство каруселей и аттракционов законсервировано на зиму. Убрана вся летняя атрибутика, разобраны и вывезены на хранение временные сооружения. На сегодняшний день в парке идет активная подготовка к новогодним праздникам.
Как отметил директор городского парка Виктор Калюжный, одним из главных событий летнего сезона стал запуск в эксплуатацию новых аттракционов «Циклон» (Американские горки) и «Башня падения». Комплексы начали работать только в августе, но почти сразу завоевали популярность у жителей и гостей областной столицы.
Еще одним новшеством лета стало открытие павильона велопроката и обустройство велодорожки в южной части парка протяженностью 1,3 км. На ней уже имеется покрытие, в настоящее время на объекте ведется монтаж освещения.
12 октября завершил свою работу светомузыкальный фонтан - одна из ярких достопримечательностей Южно-Сахалинска. Перед консервацией на зиму рабочие слили из него около 100 тонн воды, а коммуникации заполнили специальной незамерзающей жидкостью. Также в парке проведена большая работа по подготовке к холодному периоду зеленых насаждений: проведена обрезка и укрытие многолетних растений, убраны однолетние. Кроме того, рабочие высадили около 7 тысяч тюльпанов, которые должны взойти в первой половине мая.
Одновременно идет активная подготовка к празднованию Нового года. Зимой парк не менее популярен у южносахалинцев, чем в теплые месяцы. На текущий момент развешано около 60% световой атрибутики. Уже в конце ноября — начале декабря посетители смогут насладиться волшебным новогодним оформлением.
– В парке имеется все для активного и интересного отдыха в зимний период для посетителей всех возрастов. Горожане смогут воспользоваться прокатом ватрушек, лыж, коньков, – рассказал Виктор Калюжный, – На стадионе «Космос» будет залит большой каток. Традиционно горожан будут радовать снежные и ледовые фигуры. Также мы подготовили для своих гостей много сюрпризов. Например, на роллерной площадке вокруг елки посетители смогут увидеть большой шатер из иллюминации. Буквально каждый уголок парка своим убранством будет способствовать созданию праздничного настроения.
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