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10:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Воду в Дальнем отключат позже
Отключение воды в Дальнем перенесли.
Как сообщили в городской мэрии, в связи с ремонтными работами сегодня, 6 ноября, с 15.00 до 18.30 в жилых домах не будет холодного водоснабжения.
Ограничения коснутся улиц Шебунина, Крымская, 1-я Московская, Байкальская, Большая полянка, Полевого, Монетная и Рассветная, а также пер. Алых роз.
По всем вопросам нужно обращаться в диспетчерскую водоканала по телефону 72-32-40.
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