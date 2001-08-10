Тихоокеанское
информационное агентство
7 Ноября 2020
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10:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Воду в Дальнем отключат позже

Воду в Дальнем отключат позже

Отключение воды в Дальнем перенесли.

Как сообщили в городской мэрии, в связи с ремонтными работами сегодня, 6 ноября, с 15.00 до 18.30 в жилых домах не будет холодного водоснабжения.

Ограничения коснутся улиц Шебунина, Крымская, 1-я Московская, Байкальская, Большая полянка, Полевого, Монетная и Рассветная, а также пер. Алых роз.

По всем вопросам нужно обращаться в диспетчерскую водоканала по телефону 72-32-40.

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