Воду в Дальнем отключат позже

Отключение воды в Дальнем перенесли.

Как сообщили в городской мэрии, в связи с ремонтными работами сегодня, 6 ноября, с 15.00 до 18.30 в жилых домах не будет холодного водоснабжения.

Ограничения коснутся улиц Шебунина, Крымская, 1-я Московская, Байкальская, Большая полянка, Полевого, Монетная и Рассветная, а также пер. Алых роз.

По всем вопросам нужно обращаться в диспетчерскую водоканала по телефону 72-32-40.