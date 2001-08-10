В Южно-Сахалинске 10 ноября стартует гастрономический марафон "Пельмень и его друзья".

В нём примут участие 10 заведений общепита, где гости смогут попробовать блюда в разных вариациях кухонь мира: русские пельмени и вареники, восточные манты, итальянские равиоли, грузинские хинкали, японские гёдза, паназиатские димсамы.

Цена на блюда не будет превышать 350 рублей. Перечень участников представлен на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска в тематическом разделе "Пельмень и его друзья".

В рамках марафона запланирован также мастер-класс по приготовлению пельменей и день открытых дверей на предприятии, где производят это блюдо. Фестиваль продлится до 10 декабря. А 19 декабря в Южно-Сахалинске пройдёт традиционный День пельменя.