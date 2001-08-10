Один из проездов в Южно-Сахалинске назовут именем Героя Советского Союза
По инициативе регионального Общероссийского народного фронта в рамках проекта «Улица героя» городские власти присвоят имя героя Советского Союза Константина Лисицына одному из проездов. Он появится в 8 микрорайоне и будет проходить с севера на юг от проезда имени Михаила Зацаринного до проспекта Победы.
Во время Великой Отечественной войны Константин Сергеевич отличился в боях за освобождение Белоруссии в ходе операции «Багратион» летом 1944 года. 26 июня старший лейтенант Лисицын вместе с ротой сходу форсировал реку Днепр. Выбив врага из первой траншеи, рота овладела плацдармом, который удерживала сутки. Это позволило частям дивизии успешно форсировать водную преграду, после чего в бою за расширение плацдарма бойцы Лисицына взяли в плен 21 гитлеровца. 24 марта 1945 года за образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками старшему лейтенанту Константину Лисицыну присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». После войны Константин Викторович вернулся к деятельности актера, с 1952 по 1960 годы он жил в Южно-Сахалинске, играя в Драмтеатре имени Чехова.
Активисты Общероссийского народного фронта намерены реализовать проект по присвоению улицам и скверам имен Героев Советского Союза во всех регионах страны. Сейчас в нем принимают участие более 40 регионов, которые в ближайшее время планируют переименовать более полусотни улиц и скверов. Проект «Улица героя» был запущен летом текущего года.
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