Два участка ул. 4-й Железнодорожной в Лиственничном закрывают для движения транспорта

Работы по прокладке газопровода продолжаются на ул. 4-я Железнодорожной в планировочном районе Лиственничное.

В связи с этим с 6 по 8 ноября для движения транспорта будет закрыт участок улицы от ул. К.Ф. Сергеева до ул. Островной, а с 9 по 13 ноября — от ул. Островная до пер. Отрадного.

На время строительных работ скорректировано движение городского маршрута №6. Проезд жителей к своим домам будет организован.