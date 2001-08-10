Тихоокеанское
информационное агентство
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14:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Два участка ул. 4-й Железнодорожной в Лиственничном закрывают для движения транспорта

Два участка ул. 4-й Железнодорожной в Лиственничном закрывают для движения транспорта

Работы по прокладке газопровода продолжаются на ул. 4-я Железнодорожной в планировочном районе Лиственничное.

В связи с этим с 6 по 8 ноября для движения транспорта будет закрыт участок улицы от ул. К.Ф. Сергеева до ул. Островной, а с 9 по 13 ноября — от ул. Островная до пер. Отрадного.

На время строительных работ скорректировано движение городского маршрута №6. Проезд жителей к своим домам будет организован.

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