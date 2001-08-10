Более 150 сахалинских инвалидов улучшили жилищные условия в 2020 году

Единовременная выплата на приобретение или строительство жилья предоставляется инвалидам 1 и 2 групп, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Мера поддержки была введена в 2019 году по поручению губернатора.

Виктор Берлинов – инвалид 2 группы из областного центра – в апреле с помощью выплаты приобрел однокомнатную квартиру. Воспользоваться правом на улучшение жилищных условий ему помогли специалисты Южно-Сахалинского дома-интерната для престарелых и инвалидов.

– Так сложились обстоятельства, что я несколько лет жил в доме-интернате. Отношение всегда было внимательное, доброжелательное. Там мне и посоветовали обратиться за выплатой. Социальный работник помогла оформить все документы. Я очень благодарен за это, теперь у меня есть свое жилье, – поделился Виктор Иванович.

– Выплата рассчитывается на общую жилую площадь 36 квадратных метров. Приобрести жилье можно как на первичном, так и на вторичном рынке. Сначала нужно обратиться в органы местного самоуправления, которые ведут учет нуждающихся в жилье, а затем подать заявление на выплату в отделение социальной защиты по месту жительства, – пояснила начальник отдела развития мер социальной поддержки регионального министерства соцзащиты Виктория Автухова.

С начала 2020 года в области данным видом финансовой помощи уже воспользовались 153 человека.