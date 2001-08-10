Сахалинцы не могут найти в аптеках лекарства для лечения COVID-19 и его осложнений

Жители Сахалиснкой области не могут купить в аптеках противовирусные средства и антибиотики, которые прописал врач для лечения новой коронавирусной инфекции. На часть медикаментов можно оформить предзаказ с ожиданием до 32 дней, остальных нет даже на центральных складах.

Три самых назначаемых противовирусных препарата при COVID-19 - "Ингавирин", "Арбидол" и "Триазавирин" - достать в Южно-Сахалинске можно с большим трудом. В "Новой аптеке", например, "Ингавирин" есть только во взрослой дозировке, срок поставки - от 10 до 12 дней. В "Аптеке миницен", напротив, можно заказать только детское лекарство, но подождать придется от 3 до 32 дней. Небольшие запасы "Арбидола" и "Триазавирина", сообщают соавторы astv.ru, сохранились в маленьких аптеках в планировочных районах города.

- На днях, после трёх часов охоты, противовирусное удалось обнаружить в Дальнем. А всего мы объехали примерно 12 аптек, - рассказала жительница Южно-Сахалинска Елена.

Есть проблемы и с покупкой антибиотиков левофлоксацина и азитромицина, которые назначают, в том числе, и при осложнениях после COVID-19. В Сахалинской области сегодня растёт количество больных пневмонией, которым это лекарство необходимо. Однако и его приобрести по рецепту сегодня крайне сложно.

В "Новой аптеке" левофлоксацин пока есть, в "Аптеке миницен" - уже нет, а азитромицин можно "положить в корзину" под заказ. Правда, вряд ли кто из пациентов с воспалением лёгких, который проходит лечение на дому, может позволить себе ожидание от 10 дней до месяца. Ни в одной из аптек нет уже антикоагулянта "Клексан" - его применяют при комплексной терапии COVID-19.

Стоит отметить, что на федеральном портале "Аптека.ру" в наличии нет ни одного из вышеперечисленных препаратов. А телефон федеральной справочной службы, по которому можно было уточнить наличие лекарств в местных аптеках, не работает. Приятный женский голос сообщает, что телефонные консультации на сервисе временно не проводятся, и найти нужные препараты можно на сервисе "Поиск лекарств". Вышеперечисленных лекарств нет и там, впрочем, как и на портале "ЗдравСити", которым также предлагают воспользоваться в справочной.

Стоит отметить, что в стационарах проблем с лекарствами не наблюдается, жалоб таких не поступает, больные обеспечены всем необходимым. Astv.ru направило запрос в министерство здравоохранения Сахалинской области с просьбой прокомментировать ситуацию с дефицитом лекарств в аптечных сетях.

Похожая ситуация сложилась сегодня во многих регионах России. Причина, по мнению специалистов, не только в увеличении количества заболевших, но и в обязательной маркировке медикаментов, которую ввели с 1 июля. Сделано это было для того чтобы отследить путь лекарства от производителя до конечного потребителя. Однако в неотлаженной пока системе происходят сбои, которые препятствуют, в частности, растаможке лекарств. Чтобы их избежать, премьер-министр Михаил Мишустин в начале ноября подписал постановление, по которому режим маркировки будет упрощён, "пока все участники отрасли не будут готовы".