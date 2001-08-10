Школьники Южно-Сахалинска получили премии поддержки Городской Думы в сфере образования. Ежегодно награду вручают за достижения в учебной, спортивной, творческой, научной и общественной деятельности.

Некоторых учеников депутаты наградили в школах, для остальных провели церемонию в стенах парламентария – в несколько этапов, разделив школьников на небольшие группы.

Как рассказали в пресс-службе гордумы, премии вручают 50 лучшим учащимся 5-9 классов с 2007 года. Это форма поощрения и морального стимулирования. Награду ежегодно получают отличники, победители предметных олимпиад, научно-исследовательских конкурсов, музыкальных фестивалей, спортивных состязаний.

Кроме того, ее вручают десяти педагогам за освоение эффективных технологий управления, обучения, воспитания и коррекции и трём образовательным организациям за успехи в управлении качеством образования.