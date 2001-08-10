Теплее станет на Сахалине к концу следующей недели

Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей области на предстоящей неделе и в выходные дни.

По данным регионального УГМС, с субботы и до среды на севере Сахалина погода существенно не изменится, временами будет идти небольшой снег. Температура ночью -3…-8°, в долинах до -10…-13°, днем -3…+2°.

На юге острова, в том числе в областном центре, в субботу будет дождливо, ночью 0…+5°, днем +5…+10°. В воскресенье ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Станет прохладнее - днем +1…+6°. Затем ночью будет примерно -3…-8°, днем -1…+4°, в отдельных районах пройдет небольшой снег.

К концу недели на Сахалине на 3-5° повысится температура воздуха, возможны небольшие осадки.

На Курильских островах в выходные дни прогнозируют осадки, на севере в виде снега. Здесь будет -1…+3°, на юге +7…+12°. В течение недели на островах сохранится циклонический характер погоды, лишь к концу недели на юге осадки прекратятся.