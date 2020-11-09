Научиться фотографировать на пленку предлагают сахалинцам
Сахалинская фотомастерская "Лист" объявляет набор на очередной плёночный курс.
Занятия стартуют 14 ноября и будут проходить в формате фотомарафона или интенсива. Участие в обучении бесплатное, камеру и несколько катушек плёнки выдадут на старте.
— Сегодня фотографий стало очень много, ее ценность несколько снизилась. Трудно как-то особенно относится к изображению, когда их можно снимать сотнями за минуту без раздумий и хлопот. Мы стараемся немного повернуть время вспять и показать, что такое работать над каждым кадром, ценить момент, на запечатление которого есть всего 36 попыток. Ну и вообще приобщить людей к фотографии — цифровые камеры стоят дорого, найти десяток, чтобы обеспечить курс непросто. Пленка в этом плане более демократична и доступна, — рассказал куратор и преподаватель курса Александр Гайворон.
Сбор участников курса и первые теоретические занятия запланированы на 12.00 14 и 15 ноября, они пройдут в молодежном клубе "Альтаир" (Южно-Сахалинск, пр. Мира 263б). Возрастное ограничение участников — от 16 лет. Количество мест ограничено.
Подробности можно уточнить в группе "Листа" в Facebook или в Instagram.
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