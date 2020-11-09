"Аэрофлот" может полностью уйти с Дальнего Востока
Уже завтра "Аэрофлот" может почти полностью уйти с Дальнего Востока, жителям которого предложат пересесть на самолёты другой компании. Маршруты Южно-Сахалинск - Москва от этой компании уже канули в небытие. Эксперты объясняют это огромными убытками от перевозок - пассажиропоток снизился из-за пандемии коронавируса.
Как ранее сообщало astv.ru, "Аэрофлот" прекратил продажу билетов на рейсы из Южно-Сахалинска в Москву. Пассажиров по уже приобретённым билетам пересадят на самолёты "России" (компании, также входящей в группу "Аэрофлот").
Перед этим правительство Сахалинской области объявило, что прекращает субсидирование данной компании.
- В связи с пандемией в Сахалинской области значительно повысились расходы на сферу здравоохранения, - рассказал председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик. - Необходимо закупать тесты, средства защиты, оборудование, лекарства, расширять премиальный фонд для стимулирования медицинских работников. В условиях борьбы с инфекцией нужно правильно определять приоритеты. На первом месте для нас - здоровье и благополучие сахалинцев и курильчан.
Впрочем, Сахалин, может оказаться только первой ласточкой.
- "Аэрофлот" собирается передать почти все свои дальневосточные рейсы по фиксированным тарифам дочерней компании "Россия", - заявила директор дальневосточного филиала ПАО "Аэрофлот" Ирина Лапицкая. - Речь идет о направлениях из Москвы на Дальний Восток, а также из Калининграда и Симферополя.
На сегодняшний день в продаже ещё есть билеты на Москву из Владивостока, Хабаровска, Петропавловска-Камчатского, Анадыря. Но ведь и на Сахалин они ещё неделю назад были в продаже, а потом пассажиров просто передали "России". Так что нет никакой гарантии, что завтра жителям остальных городов Дальнего Востоке не предложат пересесть на самолёты другой компании.
Собственно говоря, полеты "Аэрофлота" и так были глубоко убыточны. Разговоры об уходе столь важного перевозчика велись не один год. Авиакомпания искусственно сдерживала цены, чтобы дальневосточники могли позволить себе приобрести полеты в столицу. Все это субсидировалось из бюджетов регионов, но все равно "Аэрофлот" уходил в минус.
По данным "ФедералПресс", за девять месяцев 2020 года ПАО "Аэрофлот" потеряло более 65 миллиардов рублей прибыли, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года выручка рухнула практически на 70 процентов. Пандемия коронавируса крепко стукнула по карману компании, да и власти регионов начали отказываться субсидировать полёты.
Тем временем, как сообщает "РенТВ", президент шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов заявил, что в компании "Аэрофлот" грядут массовые увольнения пилотов, которым урезали зарплату.
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