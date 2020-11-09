В ТОС «Высота» подвели итоги конкурса на лучшую клумбу в микрорайоне

Праздничное мероприятие приурочили к установке шлагбаума и системы видеонаблюдения во дворе дома по улице Горького, 14. Благоустройство было реализовано инициативными жителями на муниципальные средства в рамках механизма работы территориального общественного самоуправления.

На площадке перед многоквартирным домом всех желающих угощали фруктами, а для самых маленьких южносахалинцев была подготовлена праздничная программа и игры с участием аниматоров. Также на мероприятии подвели итоги конкурса #клумба14округ, который проводился на странице муниципального депутата по данному избирательному округу в инстаграме. В результате были объявлены 4 победителя: дворовые территории по улице Горького, 20, 18; Победы, 6 и Комсомольская, 176а.

Как рассказала депутат Городской Думы Светлана Швец, всего на территории 8 микрорайона сегодня существует 7 ТОСов, 6 из которых были образованы за последние два года. Все они получили финансирование на свои проекты благодаря социальным грантам, которые представляет администрация областного центра.

— Конечно, очень важно, чтобы у людей была возможность оперативно решать вопросы благоустройства. Где-то это может быть клумба, в другом месте необходимо обновить скамейки. Подобные точечные мероприятия решаются здесь и сейчас, это самое главное, — рассказала народная избранница.

Напомним, в Южно-Сахалинске ежегодно проводится конкурс социальных проектов по благоустройству территорий ТОС. Победители получают до 500 тысяч рублей на реализацию собственных идей. В настоящее время в областном центре действует 81 ТОС. Благодаря им люди имеют возможность решать важные проблемы, в первую очередь вопросы благоустройства, при непосредственной поддержке муниципалитета.

Получить помощь в организации ТОС или информацию о конкурсе социальных проектов по благоустройству можно по телефону 300-814, доб. 2, 7.