Тихоокеанское
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13:42, 09.11.20 | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцы смогут бесплатно лечиться в онкоцентре Москвы

Южносахалинцы смогут бесплатно лечиться в онкоцентре Москвы
Жители Южно-Сахалинска могут бесплатно пройти лечение в московском онкоцентре по полису ОМС.
 
Московский международный онкологический центр (ММОЦ) открылся в
столице на базе бывшей городской клинической больницы № 63. Клиника занимается лечением многих видов злокачественных новообразований, среди которых рак молочной железы, рак легкого, рак предстательной железы, рак шейки матки, рак яичников, рак желудка, рак поджелудочной железы, рак толстой кишки, меланома.
 
- ММОЦ — это уникальный медицинский комплекс, оснащенный новейшим
оборудованием для оказания полного спектра онкологической помощи по
самым современным мировым стандартам. Врачи-онкологи центра имеют за
плечами большой опыт диагностики и лечения онкозаболеваний,
осуществляют лечение с учетом последних международных клинических
рекомендаций и в соответствии со стандартами, принятыми в РФ, - отметили в центре.
 
Записаться на консультацию и узнать всю интересующую информацию можно на сайте центра или по телефону 8 (495) 644 48 02.

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