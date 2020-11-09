76,40|90,36|42,21
13:42, 09.11.20 | Новости общества Сахалина и Курил
Южносахалинцы смогут бесплатно лечиться в онкоцентре Москвы
Жители Южно-Сахалинска могут бесплатно пройти лечение в московском онкоцентре по полису ОМС.
Московский международный онкологический центр (ММОЦ) открылся в
столице на базе бывшей городской клинической больницы № 63. Клиника занимается лечением многих видов злокачественных новообразований, среди которых рак молочной железы, рак легкого, рак предстательной железы, рак шейки матки, рак яичников, рак желудка, рак поджелудочной железы, рак толстой кишки, меланома.
- ММОЦ — это уникальный медицинский комплекс, оснащенный новейшим
оборудованием для оказания полного спектра онкологической помощи по
самым современным мировым стандартам. Врачи-онкологи центра имеют за
плечами большой опыт диагностики и лечения онкозаболеваний,
осуществляют лечение с учетом последних международных клинических
рекомендаций и в соответствии со стандартами, принятыми в РФ, - отметили в центре.
Записаться на консультацию и узнать всю интересующую информацию можно на сайте центра или по телефону 8 (495) 644 48 02.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
15:04 5 Ноября Коронавирус унёс жизнь врача Охинской ЦРБ
- 16:42 5 Ноября За пропаганду наркотиков онлайн хотят штрафовать сильнее
14:32 6 Ноября Два участка ул. 4-й Железнодорожной в Лиственничном закрывают для движения транспорта
17:12 6 Ноября Теплее станет на Сахалине к концу следующей недели
14:32 22 Октября Единую вакцину против гриппа и COVID-19 создадут в России
15:04 23 Октября Главврач больницы в Коммунарке проведет телемост для дальневосточных врачей
17:12 23 Октября Циклон придет на Сахалин и на следующей неделе
15:32 23 Октября Улицу Горный воздух закроют для движения на время проведения «Ночного забега»
Выбор редакции
- 15:04 23 Октября Главврач больницы в Коммунарке проведет телемост для дальневосточных врачей
- 14:32 22 Октября Единую вакцину против гриппа и COVID-19 создадут в России
- 13:12 30 Сентября Сахалинские пожарные спасли кошку и сделали для нее домик
- 12:32 23 Сентября В Южно-Сахалинске впервые за полвека возводят современный военный госпиталь
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
10:32 13 Октября Об опасности ротавирусной инфекции рассказала главный внештатный инфекционист Сахалинской области
11:14 18 Сентября Комментарий о книге «Си Цзиньпин о государственном управлении»
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?