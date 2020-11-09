На Сахалине не собираются отменять цифровые пропуска
Цифровые пропуска позволяют не только сохранять "управляемый процесс заболевания" коронавирусом, но и оберегают островной регион от людей "с мутной репутацией". Об этом на общественных слушаниях по бюджету 2021-2023 годов сообщил губернатор Валерий Лимаренко.
Глава региона ответил на поступивший вопрос, когда отменят цифровые пропуска.
- Пока их отменять не будем из-за фактора безопасности. Пока они работают и работают надежно, - подчеркнул Валерий Лимаренко. - Все, кто приезжает на Сахалин к себе домой, проблем не испытывают. Все гости, кто едет сюда трудиться, заказывают пропуска заранее. Все предприятия обеспечены трудовыми ресурсами. Туристы тоже могут приезжать, потому что туроператоры имеют право заказывать пропуска. До тех пор, пока мы следим за тем, кто к нам приезжает, у нас происходит управляемый процесс заболевания.
Глава региона отметил ещё один положительный фактор действия ограничений - в островном регионе улучшаются показатели, связанные с безопасностью.
- В наши города попадают меньше людей с мутной репутацией. Это тоже идёт на пользу. Это позволяет нам наводить порядок в сером или чёрном бизнесе. Мы пытаемся вывести трудящихся людей из этой серой зоны. В неделю по 100 человек. Будем продолжать эту практику, - подытожил Лимаренко.
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