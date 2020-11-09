Скоро сахалинцы не смогут бесплатно перевести авто на газ
Компенсация затрат на переоборудование автотранспорта на газомоторное топливо в Сахалинской области - это временная мера поддержки. Губернатор Валерий Лимаренко рассказал, когда от неё хотят отказаться.
Вопрос с газификацией автотранспорта на слушаниях бюджета на 2021-2023 годы подняла председатель совета председателей представительных органов муниципальных образований Галина Дворянинова. Она хотела уточнить: сохранится ли субсидия?
Зампред правительства Владимир Сидоренко пояснил, что пока она сохранится, на это заложено около 114 миллионов рублей. Он также порекомендовал районным депутатам тоже использовать более экологичный вид топлива.
- Мы предлагаем и вам, и вашим коллегам активно переходить на газомоторное топливо, - обратился он к Галине Дворяниновой.
Председатель правительства Алексей Белик добавил, что в этом году продолжит действовать и такая мера поддержки как снижение в два раза налога для тех, кто использует автомобиль на газе.
Однако губернатор подчеркнул, что бесконечно эта мера работать не будет.
- Мы сейчас предлагаем в первую очередь переходить на газомоторное топливо тем, у кого, скажем так, скромный бюджет. Поэтому сертификаты мы сейчас целевым образом выдаем тем, кто получает социальные льготы. Когда процентов 20-30 транспорта уже будет работать на электрическом и газомоторном топливе, эту меру правительство сократит по одной причине - начнут работать уже экономические рычаги, - рассказал о перспективах глава региона. - Поэтому сразу хочу сказать, что эта мера поддержки - временная. Тем, кто хочет успеть переоборудовать автомобиль бесплатно, стоит это сделать сейчас. Хочу, чтобы все были в курсе.
Что касается в целом газификации Сахалинской области, отметил Лимаренко, то правительство области в течение пяти лет намерено стопроцентно решить вопрос.
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