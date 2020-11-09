Тихоокеанское
информационное агентство
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17:12, 09.11.20 | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске подвели итоги опроса по развитию сервиса электросамокатов

В Южно-Сахалинске подвели итоги опроса по развитию сервиса электросамокатов

В Южно-Сахалинске подвели итоги опроса по развитию сервиса электросамокатов. Наиболее активно в анкетировании проявили себя пользователи от 22 до 44 лет.

Участникам опроса было предложено оценить городской сервис проката электросамокатов по 10-балльной шкале. Преимущественно поставлены оценки от 6 и более. Несколько человек поставили сервису 3 и менее баллов.

Самыми популярными стали предложения улучшить техническую поддержку сервиса и скорректировать места размещения станций.

Напомним, на сегодняшний день в областном центре зарегистрировано пять с половиной тысяч пользователей услугой проката. Анкетирование было организовано по инициативе мэра Сергей Надсадина администрацией Южно-Сахалинска и Центром Развития Городской Среды.

Все поступившие предложения будут учтены в дальнейшей работе сервиса. Она возобновится в конце весны с наступлением благоприятных погодных условий.

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