Сахалинцев приглашают оценить блюда гастрономического марафона «Пельмень и его друзья»

Уже завтра, 10 ноября, заведения общественного питания, участвующие в гастрономическом марафоне «Пельмень и его друзья», распахнут свои двери горожанам, желающим попробовать знаменитое блюдо, представленное сахалинскими шеф-поварами в различных вариациях кухонь мира.

Так, например, уже постоянный участник фестиваля пельменей суши-бар «Хоккайдо» представит японские гёдза с лососем и палтусом в сочетании с нежным соусом и красной икрой, пикантной кимчи и стружкой тунца, приправленные лимонным соком, а также гедза с согревающим рыбным бульоном и пекинской капустой, придающей блюду особую легкость.

- Уже второй раз мы с большим удовольствием участвуем в гастрономическом марафоне «Пельмень и его друзья». В этом году мы предлагаем нашим гостям попробовать гедза с нежнейшей начинкой, базой для которой стали два вида популярных на Сахалине рыб. Изюминку блюдам придадут вариации подачи: соусы, бульон, специи, - поделился шеф-повар ресторана «Хоккайдо» Артем Кожевников.

В течение месяца - с 10 ноября по 10 декабря - жители Южно-Сахалинска могут посетить вкусные места, где им предложат оценить необычные рецепты пельменей, гёдза, равиоли, димсамов, хинкали, мантов, вареников и самыми неожиданными начинками. По сложившейся традиции цена кулинарных новинок не будет превышать 350 рублей. С фестивальным меню ресторанов можно ознакомиться на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска http://yuzhno-sakh.ru/dirs/4029/2215.

В рамках гастрономического марафона также запланирован день открытых дверей на предприятии, специализирующимся на производстве этой продукции, а также мастер-класс по приготовлению пельменей. В ходе традиционного интерактивного опроса южносахалинцы смогут проголосовать за самые вкусные пельмени сахалинского производителя. Традиционно завершающим этапом фестиваля станет празднование уже полюбившегося всем День пельменя, который состоится 19 декабря.