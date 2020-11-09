Сахалинцев приглашают оценить блюда гастрономического марафона «Пельмень и его друзья»
Уже завтра, 10 ноября, заведения общественного питания, участвующие в гастрономическом марафоне «Пельмень и его друзья», распахнут свои двери горожанам, желающим попробовать знаменитое блюдо, представленное сахалинскими шеф-поварами в различных вариациях кухонь мира.
Так, например, уже постоянный участник фестиваля пельменей суши-бар «Хоккайдо» представит японские гёдза с лососем и палтусом в сочетании с нежным соусом и красной икрой, пикантной кимчи и стружкой тунца, приправленные лимонным соком, а также гедза с согревающим рыбным бульоном и пекинской капустой, придающей блюду особую легкость.
- Уже второй раз мы с большим удовольствием участвуем в гастрономическом марафоне «Пельмень и его друзья». В этом году мы предлагаем нашим гостям попробовать гедза с нежнейшей начинкой, базой для которой стали два вида популярных на Сахалине рыб. Изюминку блюдам придадут вариации подачи: соусы, бульон, специи, - поделился шеф-повар ресторана «Хоккайдо» Артем Кожевников.
В течение месяца - с 10 ноября по 10 декабря - жители Южно-Сахалинска могут посетить вкусные места, где им предложат оценить необычные рецепты пельменей, гёдза, равиоли, димсамов, хинкали, мантов, вареников и самыми неожиданными начинками. По сложившейся традиции цена кулинарных новинок не будет превышать 350 рублей. С фестивальным меню ресторанов можно ознакомиться на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска http://yuzhno-sakh.ru/dirs/4029/2215.
В рамках гастрономического марафона также запланирован день открытых дверей на предприятии, специализирующимся на производстве этой продукции, а также мастер-класс по приготовлению пельменей. В ходе традиционного интерактивного опроса южносахалинцы смогут проголосовать за самые вкусные пельмени сахалинского производителя. Традиционно завершающим этапом фестиваля станет празднование уже полюбившегося всем День пельменя, который состоится 19 декабря.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
15:04 5 Ноября Коронавирус унёс жизнь врача Охинской ЦРБ
- 16:42 5 Ноября За пропаганду наркотиков онлайн хотят штрафовать сильнее
14:32 6 Ноября Два участка ул. 4-й Железнодорожной в Лиственничном закрывают для движения транспорта
17:12 6 Ноября Теплее станет на Сахалине к концу следующей недели
14:32 22 Октября Единую вакцину против гриппа и COVID-19 создадут в России
15:04 23 Октября Главврач больницы в Коммунарке проведет телемост для дальневосточных врачей
17:12 23 Октября Циклон придет на Сахалин и на следующей неделе
15:32 23 Октября Улицу Горный воздух закроют для движения на время проведения «Ночного забега»
Выбор редакции
- 15:04 23 Октября Главврач больницы в Коммунарке проведет телемост для дальневосточных врачей
- 14:32 22 Октября Единую вакцину против гриппа и COVID-19 создадут в России
- 13:12 30 Сентября Сахалинские пожарные спасли кошку и сделали для нее домик
- 12:32 23 Сентября В Южно-Сахалинске впервые за полвека возводят современный военный госпиталь
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
10:32 13 Октября Об опасности ротавирусной инфекции рассказала главный внештатный инфекционист Сахалинской области
11:14 18 Сентября Комментарий о книге «Си Цзиньпин о государственном управлении»
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?