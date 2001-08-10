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10:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Глава Роспотребнадзора призвала ужесточить ограничения по коронавирусу на Сахалине
Усилить коронавирусные ограничения на Сахалине призвала главный санитарный врач страны Анна Попова. Всего она назвала 13 регионов, где растет заболеваемость коронавирусом. Сахалин в их числе. Как отметила Попова, в этих субъектах административные санкции против нарушителей режима практически не применяются, пишет РИА Новости.
Рост числа заболевших в регионе наблюдается с середины октября. В течении недели ежедневно регистрируется более 100 случаев.
(данные статистики yandex)
Премьер Михаил Мишустин в ответ на заявление главы Роспотребнадзора напомнил, что право устанавливать ограничения были весной переданы на уровень руководства регионов. Однако не все руководители этими полномочиями воспользовались.
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Новости общества Сахалина и Курил
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