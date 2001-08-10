Тихоокеанское
информационное агентство
11 Ноября 2020
Сегодня 03:20
76,40|90,36|42,21
Сахалинцы получили условный срок за организацию казино
10:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Глава Роспотребнадзора призвала ужесточить ограничения по коронавирусу на Сахалине

Глава Роспотребнадзора призвала ужесточить ограничения по коронавирусу на Сахалине
Усилить  коронавирусные ограничения на Сахалине призвала главный санитарный врач страны Анна Попова. Всего она назвала 13 регионов, где растет заболеваемость  коронавирусом. Сахалин в их числе. Как отметила Попова, в этих субъектах административные санкции против нарушителей режима практически не применяются, пишет РИА Новости
 
Рост числа заболевших в регионе наблюдается с середины октября. В течении недели ежедневно регистрируется более 100 случаев. 
 
(данные статистики yandex)
 
Премьер Михаил Мишустин в ответ на заявление главы Роспотребнадзора напомнил, что право устанавливать ограничения были весной переданы на уровень руководства регионов. Однако не все руководители этими полномочиями воспользовались.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?