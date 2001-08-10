В Сахалинской области строительство жилья остается в приоритете несмотря на снижение доходов бюджета

В 2021-2023 годах в сферу жилищного строительства только в рамках бюджетных инвестиций направят 11,7 миллиарда рублей. Вопрос о финансировании строительства жилья и соцобъектов подняли во время общественного обсуждения проекта трехлетнего бюджета в правительстве региона.

В зоне особого внимания – вопрос переселения из аварийного жилья охинцев, пострадавших в результате нефтегорского землетрясения. Соответствующую программу в области разработали в конце прошлого года. На реализацию требуется более 15 миллиардов рублей.

– 6,5 миллиарда - это деньги из федерального бюджета. Сейчас определяется источник. На наш взгляд это будут средства из Фонда содействия реформированию ЖКХ. Уже есть договоренность о выделении 1,3 миллиарда. Сейчас ведем переговоры об остальных средствах. Думаю, они будут успешными, поскольку позиция о необходимости переселения принципиальная и схожая на всех уровнях власти – все пострадавшие в результате землетрясения должны получить новое жильё, – отметил губернатор Валерий Лимаренко.

– Как в условиях сокращения доходов бюджета правительство региона планирует реализовывать механизмы жилищных программ? – поинтересовался депутат Сахалинской областной Думы Анатолий Кочнев.

Валерий Лимаренко отметил, что Сахалинская область будет активнее привлекать внебюджетные средства на решение жилищного вопроса. В частности, регион первым в России досрочно завершит программу переселения из аварийного жилья. Речь идет о жилфонде, признанном непригодным до 1 января 2017 года. Федеральная программа рассчитана до 2025 года. На Сахалине и Курилах её планируют завершить на 4 года раньше. Финансирование предполагается также по линии Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Кроме того, глава региона призвал жителей Сахалина и Курил активнее включаться в программу «Дальневосточная ипотека». Напомним, принять в ней участие могут молодые семьи, где возраст супругов не превышает 35 лет (включительно), а также неполные семьи с детьми. Кроме того, ипотека доступна для получателей «дальневосточного гектара» (с видом разрешенного использования земельного участка: индивидуальное жилищное строительство и личное подсобное хозяйство). Для них возрастных ограничений нет. Срок кредитования – до 20 лет. Максимально возможная сумма займа – 6 миллионов рублей при минимальном первоначальном взносе 15 процентов от стоимости недвижимости. Двухпроцентную ипотеку на территории Сахалинской области предоставляет ряд банков. Оформить льготный кредит можно до 31 декабря 2024 года при условии соответствия параметрам программы.

Вместе с тем, в регионе продолжают строить социальные объекты. В 2021-2023 годах в областном бюджете на строительство школ и детских садов предусмотрено около 10 миллиардов рублей.

9 новых школ построят в Анивском, Углегорском, Макаровском, Смирныховском, Ногликском, Северо-Курильском и Курильском районах. 2 школы-детсада возведут в селе Кировское Тымовского района и Головнино Южно-Курильского района, дополнительное здание для школы – в планировочном районе Луговое. Также в 5 муниципалитетах в ближайшие 3 года построят 7 детских садов.