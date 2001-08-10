В следующем году по программе двух дипломов смогут обучаться вдвое больше студентов

О проектах развития Сахалинского государственного университета стало известно в ходе общественного обсуждения регионального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

Елена Красильникова из молодежного правительства Сахалинской области рассказала, что программа двух дипломов нашла большой отклик у островной молодежи.

– Это действенный механизм, чтобы прекратить отток выпускников школ с Сахалина и Курил. Будут ли продлевать этот проект? – спросила Елена.

Программу двух дипломов продолжат реализовывать в ближайшие годы. Поступая на бюджетную основу в Сахалинский университет, студенты получат право параллельно учиться в ведущих вузах страны. В этом году участниками программы стали 200 юных сахалинцев. Задача на следующий год – привлечь еще больше абитуриентов.

– Мы хотим создавать условия, чтобы наши дети оставались на Сахалине, получали здесь самое качественное образование и трудоустраивались на высокооплачиваемую работу. Сейчас на эти места приглашают специалистов из других регионов и стран. А мы хотим, чтобы там работали наши ребята, – сказал губернатор Валерий Лимаренко. – У нас есть договоренность с «Газпромом», будем набирать совместные группы на следующий год. Ребята начнут изучать нефтегазовое дело и новое перспективное направление – водородную энергетику. Туда поступят лучшие из лучших. Те, кто собирался уехать в Москву, Санкт-Петербург или за границу.

Как отметил заместитель председателя регионального правительства Вячеслав Аленьков, в течение двух недель с будущими выпускниками в классах физико-математического направления проведут собеседования. Планируется набрать две группы по 20-25 человек.

Также будут набирать старшеклассников, которые хотят получить высшее образование в области логистики, архитектуры и других востребованных в островном регионе направлений.

Во время публичных слушаний прозвучал вопрос об обновлении инфраструктуры Сахалинского университета. В ближайшие три года планируется строительство нового здания для главного корпуса и студенческого городка. Эти проекты планируется реализовать с привлечением частных средств и федерального финансирования.