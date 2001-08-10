Центр высокотехнологичных медосмотров заработает в Тымовском в 2021 году. Жители северных районов в возрасте 65+ смогут бесплатно проходить углубленные медицинские осмотры, не выезжая в областной центр. Такая информация прозвучала вчера во время общественного обсуждения регионального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

Пенсионеры с севера Сахалина обратились к губернатору с просьбой открыть для них такой же диагностический центр, как в Южно-Сахалинске.

– Здравоохранение было и остается приоритетом в работе правительства Сахалинской области, – подчеркнул Валерий Лимаренко. – Мы дорожим пожилыми людьми, особенно 65+ из группы риска. С возрастом нужно внимательнее следить за здоровьем, за новообразованиями, работой сердца. Если своевременно проходить обследование, можно значительно продлить жизнь.

С этого года у людей старшего поколения появилась возможность на базе КДЦ сдать широкий перечень анализов, пройти низкодозную компьютерную томографию органов дыхания, денситометрию (измерение плотности костной ткани), ЭКГ, а также ультразвуковое исследование брюшной полости, мочеполовой и сердечно-сосудистой систем, гастроколоноскопию под общим обезболиванием и МРТ.

В диагностическом центре в Южно-Сахалинске сейчас принимают 50 пациентов в сутки, в ближайшее время планируется увеличить их число до 70-100 человек.

Чтобы охватить высокотехнологичными медосмотрами весь островной регион, планируется открыть подобные центры в северной и центральной частях Сахалина. В Тымовском на базе ЦРБ такой должен появиться в мае 2021 года.

– Пациентам из Охинского, Ногликского, Тымовского, Александровск-Сахалинского, Смирныховского районов не всегда удобно добираться в Южно-Сахалинск. Поэтому на севере востребованность такого центра высока. Тымовская ЦРБ походит для этих целей. Там уже действует современный высокотехнологичный центр по борьбе с сосудистыми заболеваниями, – рассказал заместитель председателя правительства Сахалинской области Владимир Ющук.

Отметим, что в островном регионе проживает около 77 тысяч людей в возрасте 65+. Стоит задача – создать условия, чтобы раз в год пенсионеры проходили углубленное обследование.

Отметим, что в островном регионе проживает около 77 тысяч человек в возрасте 65+. Стоит задача – создать условия, чтобы раз в год пенсионеры проходили углубленное обследование.