Сахалинстат: Молодых мужчин в Сахалинской области больше, чем девушек

Сегодня отмечается Всемирный день молодежи, который установлен в честь основания Всемирной федерации демократической молодежи. Это событие произошло на проходившей 29 октября - 10 ноября 1945 года в Лондоне Всемирной конференции молодежи.

Молодость - чудесное время, время выбора своего пути, своей профессии, своего места в жизни, а также достижения экономической независимости. В нашей стране к категории молодежи принято относить людей в возрасте от 14 до 30 лет.

В Сахалинской области на 1 января 2020 года численность молодежи в данном возрасте составила 90,7 тыс. человек, при этом мужчин больше, чем женщин, 55,4 % - юноши, 44,6% - девушки. На начало 2020 года в области на 1000 мужчин в возрасте от 14 до 30 лет приходилось 805 женщин.

Среди молодежи Сахалинской области большую часть составляют городские жители. В городе проживает 74,4 тыс. человек (82,1%), а в сельской местности - 16,3 тыс. человек (17,9%).

Молодежь является и главным субъектом создания семьи. В 2019 году в брак вступили 1849 невест и 1614 женихов этой возрастной группы, оформили развод 765 девушек и 359 юношей.

У матерей 14 - 30 лет родилось 3209 детей (2749 - в городской, 460 - в сельской местности).

Что касается рынка труда, то здесь положение молодежи является весьма неудовлетворительным. По данным за 2019 год, молодежь в возрасте 15 - 29 лет составляла 16% рабочей силы региона, но при этом в общей численности безработных доля молодежи почти 29,2% безработных (в 2018 году – 36,5%). Из общей численности безработной молодежи в 2019 году 69% приходилось на мужское население и 31% - на женское.

Молодость – время активных действий, больших стремлений, оптимизма и веры в будущее. Молодое поколение всегда отличало прогрессивное мышление, инициативность, амбициозность, умение не только идти в ногу со временем, но и опережать его. Поэтому пожелаем сахалинской молодежи стать достойной сменой старшим поколениям! Пусть ваша жизнь будет яркой, полной открытий, новых знакомств, успехов во всех начинаниях, уверенности в собственных силах, побольше радостных мгновений!

Более точные данные о численности молодежи и распределении ее по полу и возрасту станут известны после Всероссийской переписи населения, которая пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года.