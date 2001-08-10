Сахалинстат: Молодых мужчин в Сахалинской области больше, чем девушек
Сегодня отмечается Всемирный день молодежи, который установлен в честь основания Всемирной федерации демократической молодежи. Это событие произошло на проходившей 29 октября - 10 ноября 1945 года в Лондоне Всемирной конференции молодежи.
Молодость - чудесное время, время выбора своего пути, своей профессии, своего места в жизни, а также достижения экономической независимости. В нашей стране к категории молодежи принято относить людей в возрасте от 14 до 30 лет.
В Сахалинской области на 1 января 2020 года численность молодежи в данном возрасте составила 90,7 тыс. человек, при этом мужчин больше, чем женщин, 55,4 % - юноши, 44,6% - девушки. На начало 2020 года в области на 1000 мужчин в возрасте от 14 до 30 лет приходилось 805 женщин.
Среди молодежи Сахалинской области большую часть составляют городские жители. В городе проживает 74,4 тыс. человек (82,1%), а в сельской местности - 16,3 тыс. человек (17,9%).
Молодежь является и главным субъектом создания семьи. В 2019 году в брак вступили 1849 невест и 1614 женихов этой возрастной группы, оформили развод 765 девушек и 359 юношей.
У матерей 14 - 30 лет родилось 3209 детей (2749 - в городской, 460 - в сельской местности).
Что касается рынка труда, то здесь положение молодежи является весьма неудовлетворительным. По данным за 2019 год, молодежь в возрасте 15 - 29 лет составляла 16% рабочей силы региона, но при этом в общей численности безработных доля молодежи почти 29,2% безработных (в 2018 году – 36,5%). Из общей численности безработной молодежи в 2019 году 69% приходилось на мужское население и 31% - на женское.
Молодость – время активных действий, больших стремлений, оптимизма и веры в будущее. Молодое поколение всегда отличало прогрессивное мышление, инициативность, амбициозность, умение не только идти в ногу со временем, но и опережать его. Поэтому пожелаем сахалинской молодежи стать достойной сменой старшим поколениям! Пусть ваша жизнь будет яркой, полной открытий, новых знакомств, успехов во всех начинаниях, уверенности в собственных силах, побольше радостных мгновений!
Более точные данные о численности молодежи и распределении ее по полу и возрасту станут известны после Всероссийской переписи населения, которая пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
15:04 5 Ноября Коронавирус унёс жизнь врача Охинской ЦРБ
- 16:42 5 Ноября За пропаганду наркотиков онлайн хотят штрафовать сильнее
14:32 6 Ноября Два участка ул. 4-й Железнодорожной в Лиственничном закрывают для движения транспорта
17:12 6 Ноября Теплее станет на Сахалине к концу следующей недели
14:32 22 Октября Единую вакцину против гриппа и COVID-19 создадут в России
15:04 23 Октября Главврач больницы в Коммунарке проведет телемост для дальневосточных врачей
17:12 23 Октября Циклон придет на Сахалин и на следующей неделе
15:32 23 Октября Улицу Горный воздух закроют для движения на время проведения «Ночного забега»
Выбор редакции
- 15:04 23 Октября Главврач больницы в Коммунарке проведет телемост для дальневосточных врачей
- 14:32 22 Октября Единую вакцину против гриппа и COVID-19 создадут в России
- 13:12 30 Сентября Сахалинские пожарные спасли кошку и сделали для нее домик
- 12:32 23 Сентября В Южно-Сахалинске впервые за полвека возводят современный военный госпиталь
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
10:32 13 Октября Об опасности ротавирусной инфекции рассказала главный внештатный инфекционист Сахалинской области
11:14 18 Сентября Комментарий о книге «Си Цзиньпин о государственном управлении»
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?