Овощи на Сахалине подешевели
Цены на сахалинские овощи стали ниже по сравнению с показателями предыдущей недели. Так картофель в розничной сети островитяне могут купить по 41,1 руб/кг, что на 0,1 руб/кг ниже. По цене ниже среднерозничной (от 30 до 40 рублей) картофель можно приобрести в фирменной сети производителей.
Сезонное снижение цены фиксируют и на основную группу овощей открытого грунта. Морковь в сети производителей продают в среднем по 35,0 руб/кг, свёклу – 33 руб/кг, это ниже на 2,0 руб/кг 1,0 руб/кг соответственно, капуста в среднем подешевела у производителей на 1,0 руб/кг, ее цена от 22 до 25 руб/кг. В розничной сети на этой неделе дешевле предыдущей потребительская цена капусты – 33,5 руб/кг (-0,6 руб/кг), моркови – 56,8 руб/кг (-0,4 руб/кг).
За килограмм огурцов местные производители сегодня просят 150 руб/кг, в рознице этот овощ купить по средней цене 133,1 рубля.
Средняя минимальная цена помидоров составляет 200 рублей за кило, в розничной сети томаты продают в среднем по 224,5 рубля.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
15:04 5 Ноября Коронавирус унёс жизнь врача Охинской ЦРБ
- 16:42 5 Ноября За пропаганду наркотиков онлайн хотят штрафовать сильнее
14:32 6 Ноября Два участка ул. 4-й Железнодорожной в Лиственничном закрывают для движения транспорта
17:12 6 Ноября Теплее станет на Сахалине к концу следующей недели
14:32 22 Октября Единую вакцину против гриппа и COVID-19 создадут в России
15:04 23 Октября Главврач больницы в Коммунарке проведет телемост для дальневосточных врачей
17:12 23 Октября Циклон придет на Сахалин и на следующей неделе
15:32 23 Октября Улицу Горный воздух закроют для движения на время проведения «Ночного забега»
Выбор редакции
- 15:04 23 Октября Главврач больницы в Коммунарке проведет телемост для дальневосточных врачей
- 14:32 22 Октября Единую вакцину против гриппа и COVID-19 создадут в России
- 13:12 30 Сентября Сахалинские пожарные спасли кошку и сделали для нее домик
- 12:32 23 Сентября В Южно-Сахалинске впервые за полвека возводят современный военный госпиталь
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
10:32 13 Октября Об опасности ротавирусной инфекции рассказала главный внештатный инфекционист Сахалинской области
11:14 18 Сентября Комментарий о книге «Си Цзиньпин о государственном управлении»
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?