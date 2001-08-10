Овощи на Сахалине подешевели

Цены на сахалинские овощи стали ниже по сравнению с показателями предыдущей недели. Так картофель в розничной сети островитяне могут купить по 41,1 руб/кг, что на 0,1 руб/кг ниже. По цене ниже среднерозничной (от 30 до 40 рублей) картофель можно приобрести в фирменной сети производителей.

Сезонное снижение цены фиксируют и на основную группу овощей открытого грунта. Морковь в сети производителей продают в среднем по 35,0 руб/кг, свёклу – 33 руб/кг, это ниже на 2,0 руб/кг 1,0 руб/кг соответственно, капуста в среднем подешевела у производителей на 1,0 руб/кг, ее цена от 22 до 25 руб/кг. В розничной сети на этой неделе дешевле предыдущей потребительская цена капусты – 33,5 руб/кг (-0,6 руб/кг), моркови – 56,8 руб/кг (-0,4 руб/кг).

За килограмм огурцов местные производители сегодня просят 150 руб/кг, в рознице этот овощ купить по средней цене 133,1 рубля.

Средняя минимальная цена помидоров составляет 200 рублей за кило, в розничной сети томаты продают в среднем по 224,5 рубля.