Решить судьбу здания бывшей мэрии Тойохары могут Южносахалинцы
Южносахалинцы могут решить судьбу здания бывшей мэрии Тойохары. Специалисты проводят работу по изучению общественного мнения, касающегося объекта, а также прилегающей к нему территории.
Как отметили в администрации областного центра, двухэтажное японское строение на Компроспекте имеет почти вековую историю и является одним из зданий периода Карафуто. Бывшее административное управление не входит в перечень объектов культурного наследия, но его хотят включить в реестр. Здание может представлять исторический интерес для жителей и гостей города, а также способствовать развитию туризма.
Сахалинцы могут высказать мнение, что они хотели бы видеть на месте постройки. Опрос проводят на сайте администрации Южно-Сахалинска до конца года.
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