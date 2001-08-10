Тихоокеанское
информационное агентство
11 Ноября 2020
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Сахалинцы получили условный срок за организацию казино
15:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Решить судьбу здания бывшей мэрии Тойохары могут Южносахалинцы

Решить судьбу здания бывшей мэрии Тойохары могут Южносахалинцы

Южносахалинцы могут решить судьбу здания бывшей мэрии Тойохары. Специалисты проводят работу по изучению общественного мнения, касающегося объекта, а также прилегающей к нему территории.

Как отметили в администрации областного центра, двухэтажное японское строение на Компроспекте имеет почти вековую историю и является одним из зданий периода Карафуто. Бывшее административное управление не входит в перечень объектов культурного наследия, но его хотят включить в реестр. Здание может представлять исторический интерес для жителей и гостей города, а также способствовать развитию туризма.

Сахалинцы могут высказать мнение, что они хотели бы видеть на месте постройки. Опрос проводят на сайте администрации Южно-Сахалинска до конца года.

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