Тихоокеанское
информационное агентство
11 Ноября 2020
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16:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Проезд по некоторым улицам в Корсакове будет затруднен несколько дней

Проезд по некоторым улицам в Корсакове будет затруднен несколько дней

На трех улицах Корсакова ограничат движение транспорта.

Как сообщают в районной администрации, причина - работы по строительству сетей газоснабжения.

Схемы ограничения: 

направление 1:

- с  11 ноября по 21 ноября 2020 года (от ул. Гвардейской, 111 до ул. Гвардейской, 129А)

с возможностью проезда по ул. Гвардейской;

 направление 2:

- с 11 ноября до 21 ноября 2020 года (от ул. Невельской, 60 до ул. Невельской, 70),

- с 15 ноября по 25 ноября 2020 года (от ул. Невельской, 57 до ул. Невельской, 63),

- с 18 ноября по 22 ноября 2020 года (от ул. Невельской, 53 до ул. Невельской, 53в),

- с 20 ноября по 25 ноября 2020 года (от ул. Невельской, 53г до ул. Невельской, 20/1)

с возможностью проезда по ул. Невельской;

направление 3:

- с 11 ноября по 21 ноября 2020 года (по ул. Рудановского),

- с 15 ноября по 25 ноября 2020 года (по ул. Рудановского)

с возможностью проезда по ул. Рудановского.

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