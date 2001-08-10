Проезд по некоторым улицам в Корсакове будет затруднен несколько дней
На трех улицах Корсакова ограничат движение транспорта.
Как сообщают в районной администрации, причина - работы по строительству сетей газоснабжения.
Схемы ограничения:
- направление 1:
- с 11 ноября по 21 ноября 2020 года (от ул. Гвардейской, 111 до ул. Гвардейской, 129А)
с возможностью проезда по ул. Гвардейской;
направление 2:
- с 11 ноября до 21 ноября 2020 года (от ул. Невельской, 60 до ул. Невельской, 70),
- с 15 ноября по 25 ноября 2020 года (от ул. Невельской, 57 до ул. Невельской, 63),
- с 18 ноября по 22 ноября 2020 года (от ул. Невельской, 53 до ул. Невельской, 53в),
- с 20 ноября по 25 ноября 2020 года (от ул. Невельской, 53г до ул. Невельской, 20/1)
с возможностью проезда по ул. Невельской;
- направление 3:
- с 11 ноября по 21 ноября 2020 года (по ул. Рудановского),
- с 15 ноября по 25 ноября 2020 года (по ул. Рудановского)
с возможностью проезда по ул. Рудановского.
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Новости общества Сахалина и Курил
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