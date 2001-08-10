В Тымовском запускают производство многоразовых масок. Новая линия заработала на базе действующего предприятия – ОАО «Тымовская типография». Мощность производства – до 2000 масок из неопрена в день. Защитные изделия планируется бесплатно раздавать пенсионерам и волонтерам, а также реализовывать через сахалинскую торговую сеть.

Все необходимые испытания производственной линии уже пройдены. Товар сертифицирован, получено разрешение на его выпуск и реализацию. Потенциала достаточно, чтобы в дальнейшем обеспечить многоразовыми масками всех жителей островной области.

Предпринимателя поддержали в правительстве островного региона и администрации Тымовского городского округа. Планируется запустить совместный социальный проект по бесплатной раздаче масок нуждающимся.

– Я горд тем, что на Сахалине работает социально ответственный бизнес. Такие профессионалы помогают сохранять здоровье наших земляков. В условиях пандемии предприниматели воплощают в жизнь интересные идеи и приносят пользу всем жителям региона, – отметил губернатор Валерий Лимаренко.

На производстве многоразовых масок используется самое современное оборудование. Лазерный раскрой позволяет выпускать ровные и одинаковые – вплоть до миллиметра – детали. Их соединяют аккуратным швом, который не чувствуется при ношении. Форма маски максимально повторяет анатомические особенности лица. В качестве материала используется мягкий и эластичный неопрен. Материал не натирает и не растягивается при длительном ношении.

– Дышать в такой маске комфортно. В то же время мелкие поры неопрена максимально защищают дыхательные пути от проникновения вирусов. Маску легко стирать, она быстро сохнет и не деформируется. В отличие от одноразовых, которые необходимо выкидывать сразу же после первого применения, неопреновую маску можно использовать до полугода. Правда, и ухаживать за ней нужно соответственно. Стирать при температуре не выше 30 градусов, сушить на открытом воздухе, не обрабатывать агрессивными средствами, – сказал директор Тымовской типографии Владимир Постовалов.

Изделия местного производства будут значительно выигрывать в цене. Так, одноразовая маска сегодня в среднем стоит 20 рублей. При условии правильного ношения в день требуется минимум три таких. Цены на поролоновые экземпляры начинаются от 140 рублей. Неопреновые маски стоят на порядок выше, нередко их приходится заказывать через Интернет и ждать доставку. С запуском нового производства можно будет приобретать местные изделия по более доступным ценам. Ориентировочная стоимость многоразовой маски из Тымовского – 45 рублей.

Продавать товар будут в магазинах Тымовского и в других районах Сахалина. Планируется также наладить доставку. О точках реализации можно уточнить по телефону: +7(42447)21-666. По вопросам оптовых поставок обращаться: 8-9090-23-61-29.