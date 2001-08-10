Южно-сахалинский детский сад приобрел современное оборудование для логопедических занятий

В детском саду № 37 «Одуванчик» для детей с нарушениями зрения состоялись открытые занятия с использованием оборудования для логопедической коррекции. Специальные мини-гарнитуры и тренажер приобретены в рамках реализации проекта конкурса социально значимых инициатив Южно-Сахалинска «Мы и наш город».

Проект «Слушаем, играем, речь мы развиваем» направлен на повышение качества оказания логопедической помощи воспитанникам дошкольного учреждения. Как отмечает руководитель проекта, учитель-тифлопедагог Елена Корытко, у детей с нарушениями зрения часто наблюдаются сопутствующие нарушения речи различной степени тяжести. Поэтому педагоги уделяют особое внимание логопедическим занятиям, в том числе с использованием новейших разработок.

Тренажер «Дельфа-142» представляет собой комплекс интерактивных компьютерных программ, направленных на развитие звукопроизношения и лексико-грамматического строя речи. Занятия на нем проходят в интересной игровой форме. Есть возможность выбирать разный уровень сложности с учетом индивидуальных особенностей малышей с ограниченными возможностями здоровья.

Также на средства гранта детский сад приобрел 5 комплектов мини-гарнитуры Форбрейн, которая передает звук собственного голоса в 10 раз быстрее и яснее, чем при слуховой проводимости. Это помогает ребенку осознать ошибки произношения, что значительно усиливает эффективность занятий с логопедом.

– В рамках проекта, помимо занятий для детей, мы провели два мастер-класса для педагогов и родителей, на которых подробно рассказали об оборудовании. По итогам реализации проекта планируем обобщить опыт и представить свои наработки другим детским садам города и области, – рассказала Елена Корытко.

Отметим, что детский сад «Одуванчик» является активным участником конкурса социальных проектов «Мы и наш город». На средства грантов учреждение реализовало проекты по организации обучения детей с тяжелыми нарушениями зрения, а также по созданию детской сенсорной комнаты, которую можно назвать настоящей визитной карточкой дошкольного учреждения. Профессиональные достижения педагогов неоднократно получали высокие оценки экспертов института развития образования Сахалинской области, института коррекционной педагогики Российской академии образования.