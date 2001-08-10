Сезон катания на коньках в городском парке начнется раньше обычного

В городском парке культуры и отдыха имени Ю. Гагарина приступили к монтажу современного мобильного ледового комплекса, который позволит значительно увеличить сезон катания на коньках.

Площадка под новый каток размером 25 на 50 метров в южной части парка уже подготовлена. Сейчас здесь ведутся работы по установке основания для укладки термоизоляционного слоя пенополистирола, на который затем поместят охлаждающую трубную систему - айс-маты. Они соединяются в единый замкнутый контур, в который включается холодильная установка. В ней охлаждается хладоноситель (полипропиленгликоль) и циркулирует по трубкам айс-матов. Сверху мобильный ледовый комплекс заливают водой, которая постепенно замерзает в прочную и достаточно ровную поверхность.

Как рассказал директор городского парка Виктор Калюжный, каток, обустроенный по современным стандартам, в отличии от традиционных ледовых площадок, отлично переносит сезонные повышения температур.

- Традиционно в Южно-Сахалинске катки заливают не раньше конца декабря. И уже в двадцатых числах февраля они начинают таять. Каток, оборудованный на основе айс-матов, позволит любителям катания на коньках заниматься любимым спортом до марта, - поделился Виктор Калюжный.

Планируется, что сезон катания на льду в парке начнется раньше обычного - уже в конце ноября, когда мобильный ледовый комплекс будет полностью смонтирован. Также здесь обустроят пункт проката инвентаря.

Отметим, что каток на стадионе "Космос" также будет работать в предстоящий зимний сезон. К его заливке приступят в двадцатых числах декабря с наступлением устойчивых отрицательных температур.