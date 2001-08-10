Сахалинские школьники успешно выступили на Всероссийской молодежной конференции по инициативному бюджетированию. Островной регион представили учащиеся из 9 районов. Сахалинская делегация стала абсолютным лидером форума по количеству участников и представленных проектов.

Всего в онлайн-мероприятиях первого всероссийского форума по молодежному инициативному бюджетированию «Песочница» участвовали более 200 молодых людей из разных уголков страны. Выступления школьников оценивали эксперты. В течение двух дней обсуждались реализованные в регионах практики, изучался международный опыт молодежного инициативного бюджетирования. Ребята делились секретами успеха и решали проблемы, с которыми столкнулись в ходе реализации проектов.

– Каждый человек должен ставить своей целью улучшение облика города, региона, страны. Молодежное инициативное бюджетирование дает подрастающему поколению возможности для самореализации и позволяет найти свое место в современном обществе, привнести в мир что-то новое, что-то изобрести или улучшить, – отметила в своем выступлении ученица 11 класса из Долинска Алина Аршан.

Сахалинские школьники отметили позитивную роль практик инициативного бюджетирования на территории островного региона. Так, реализация проекта «Молодежный бюджет» стала толчком для изменений жизни в селе Тунгор Охинского района. Созданная площадка для воркаута теперь привлекает молодежь. В населенном пункте улучшилась социальная обстановка. А обустройство годом позже на территории школы-детского сада мобильного автогородка повысило интерес у дошкольников и ребят младшего школьного возраста к изучению правил дорожного движения.

– Современная молодежь должна занимать активную позицию в обществе и подталкивать государство на реализацию разнообразных социальных проектов, – уверена Алена Леухина из села Воскресеновка Анивского района. – Молодежь может представлять новые современные идеи, а государство должно предоставлять им ресурсы для воплощения этих идей.

Благодаря инициативе школьников на набережной в Невельске появилась архитектурная композиция «Сивучи» – сегодня на фоне достопримечательности фотографируются и снимают видео ролики жители и гости города. В селе Кировское Тымовского района возведены хоккейный корт с трибунами и скейтпарк, появилась беговая дорожка с резиновым покрытием. А в поселке Ноглики на выделенные в этом году средства благоустроили парк Победы, установили на его территории арт-объекты и обустроили сквер.

Ряд успешных проектов в течение трех лет были реализованы и в селе Восток Поронайского района. На пришкольной территории появился военный городок с полосой препятствий, идет реконструкция стадиона. Школа получила мобильный актовый зал со световой и звуковой аппаратурой. А в будущем году ребята планируют благоустроить школьный двор.

– «Молодежный бюджет» многому нас научил. Мы узнали о тонкостях управления людьми, принципах создания и развития инфраструктурных проектов, – отметили ученицы поронайской школы №1 Валерия Лукьянова и Полина Деревянко. – Приобретенные навыки помогут нам в решении самых разных задач. Например, сейчас мы работаем над тем, чтобы благоустроить городской парк.

Проект «Молодежный бюджет» стартовал в Сахалинской области в 2017 году. Его реализация позволяет островным старшеклассникам стать полноправными участниками бюджетного процесса. Ежегодно для 125 школ области в региональном бюджете предусматриваются средства на оснащение образовательных учреждений и развитие общественной инфраструктуры по проектам школьников – до 3 миллионов рублей.