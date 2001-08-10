В Поронайском районе поздравили сотрудников правоохранительных органов. В концертном зале «МИР» прошел концерт, посвященный Дню сотрудника органов внутренних дел. Творческую программу работникам поронайского ОМВД представили музыкальные исполнители и танцевальные коллективы города.

С поздравлением выступил начальник отдела, подполковник Юрий Харченко.

-Уважаемые коллеги, я сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! Наш отдел имеет стабильный результат оперативно-служебной деятельности. Мы один из лучших отделов в области, по итогам девяти месяцев занимаем третье место. Каждого из вас благодарю за слаженную работу, ведь наша с вами служба непростая. Но вместе с тем, мы мужественно преодолеваем все невзгоды, которые встречаются на нашем пути. Я хочу вам пожелать крепкого здоровья, терпения, успехов в вашем нелегком труде и чтобы дома с пониманием относились к вашей службе.

За образцовое выполнение служебных обязанностей сотрудники правоохранительных органов были награждены ведомственными наградами, Почетными грамотами и Благодарственными письмами Администрации Поронайского городского округа.

ОМВД России по Поронайскому городскому округу образован в 1947 году. На сегодняшний день 132 сотрудника стоят на страже закона и трудятся на благо нашего района.