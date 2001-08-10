Жителей Сахалинской области старше 65 лет обязали соблюдать режим самоизоляции. Ранее это правило носило рекомендательный характер. Кроме того, предприятиям области необходимо перевести офисных сотрудников – не менее 30 процентов от общего числа – на удаленную работу. В связи с ужесточением санитарных норм на островах ограничили плановую госпитализацию и профилактические мероприятия в поликлиниках – в первую очередь такую медицинскую помощь будут оказывать людям старше 65 лет.

– По поручению губернатора Валерия Лимаренко мы усилили меры профилактики для нераспространения коронавирусной инфекции. Жителям категории 65+ сегодня необходимо особое внимание. Возраст и наличие хронических заболеваний делают их наиболее уязвимыми к коронавирусу. Поэтому мы вводим дополнительные меры для защиты граждан старшего поколения от опасной инфекции, – рассказал зампред областного правительства Владимир Ющук. – Сегодня островной регион – один из лидеров по объему тестирования на COVID-19. Мы обследуем людей на коронавирус в 3-4 раза чаще, чем другие субъекты России. Это позволяет выявлять заболевания на ранней стадии и своевременно оказывать жителям медицинскую помощь. Благодаря такому подходу на островах 88 процентов людей с COVID-19 болеют в легкой форме.

Сегодня Владимир Ющук проверил наличие и условия хранения препаратов для лечения гриппа, ОРВИ и COVID-19, в государственной сети «Фармация».

По словам директора аптечной сети Инны Гребеневой, для борьбы с острыми респираторными заболевания в торговых точках есть все необходимые препараты, в том числе – лекарство от COVID-19 «Коронавир». Также в достаточном количестве на прилавках – популярный у островитян «Арбидол». Причем, на складе государственной компании сейчас находится 6,5 тысяч упаковок этого противовирусного средства. Еще 12 тысяч пачек в ближайшие дни доставят на остров с материка. Кроме того, создан запас «Гриппферона», «Азитромицина» и других необходимых во время сезонного подъема заболеваемости лекарств.

– Хочется обратиться к жителям области, которые приобретают медикаменты впрок. Не нужно этого делать. Бывают случаи, когда один человек выкупает 17 пачек «Арбидола». Некоторые даже отправляют противовирусное родственникам на материк. В результате за 2 последних месяца мы продали годовой запас этого препарата. Сейчас нужно в первую очередь думать о тех, кто действительно заболел и нуждается в лекарстве. А для этого следует подходить к покупке медикаментов разумно, – отметила Инна Гребенева.

Всего в Южно-Сахалинске работают 4 торговых точки государственной аптечной сети «Фармация». Еще 32 открыты в других муниципалитетах области. Ознакомиться с их адресами можно на официальном сайте компании.

Напомним, по информации Роспотребнадзора на территории Сахалинской области зарегистрировано более 8 тысяч лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. По числу заболевших на 100 тысяч человек регион занимает по стране 13 место. В ходе эпидемиологического анализа установлено, что рост заболеваемости обусловлен формированием домашних очагов инфекции и переносом их в организованные коллективы по месту работы.