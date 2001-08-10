Жителей Сахалинской области старше 65 лет обязали соблюдать режим самоизоляции
Жителей Сахалинской области старше 65 лет обязали соблюдать режим самоизоляции. Ранее это правило носило рекомендательный характер. Кроме того, предприятиям области необходимо перевести офисных сотрудников – не менее 30 процентов от общего числа – на удаленную работу. В связи с ужесточением санитарных норм на островах ограничили плановую госпитализацию и профилактические мероприятия в поликлиниках – в первую очередь такую медицинскую помощь будут оказывать людям старше 65 лет.
– По поручению губернатора Валерия Лимаренко мы усилили меры профилактики для нераспространения коронавирусной инфекции. Жителям категории 65+ сегодня необходимо особое внимание. Возраст и наличие хронических заболеваний делают их наиболее уязвимыми к коронавирусу. Поэтому мы вводим дополнительные меры для защиты граждан старшего поколения от опасной инфекции, – рассказал зампред областного правительства Владимир Ющук. – Сегодня островной регион – один из лидеров по объему тестирования на COVID-19. Мы обследуем людей на коронавирус в 3-4 раза чаще, чем другие субъекты России. Это позволяет выявлять заболевания на ранней стадии и своевременно оказывать жителям медицинскую помощь. Благодаря такому подходу на островах 88 процентов людей с COVID-19 болеют в легкой форме.
Сегодня Владимир Ющук проверил наличие и условия хранения препаратов для лечения гриппа, ОРВИ и COVID-19, в государственной сети «Фармация».
По словам директора аптечной сети Инны Гребеневой, для борьбы с острыми респираторными заболевания в торговых точках есть все необходимые препараты, в том числе – лекарство от COVID-19 «Коронавир». Также в достаточном количестве на прилавках – популярный у островитян «Арбидол». Причем, на складе государственной компании сейчас находится 6,5 тысяч упаковок этого противовирусного средства. Еще 12 тысяч пачек в ближайшие дни доставят на остров с материка. Кроме того, создан запас «Гриппферона», «Азитромицина» и других необходимых во время сезонного подъема заболеваемости лекарств.
– Хочется обратиться к жителям области, которые приобретают медикаменты впрок. Не нужно этого делать. Бывают случаи, когда один человек выкупает 17 пачек «Арбидола». Некоторые даже отправляют противовирусное родственникам на материк. В результате за 2 последних месяца мы продали годовой запас этого препарата. Сейчас нужно в первую очередь думать о тех, кто действительно заболел и нуждается в лекарстве. А для этого следует подходить к покупке медикаментов разумно, – отметила Инна Гребенева.
Всего в Южно-Сахалинске работают 4 торговых точки государственной аптечной сети «Фармация». Еще 32 открыты в других муниципалитетах области. Ознакомиться с их адресами можно на официальном сайте компании.
Напомним, по информации Роспотребнадзора на территории Сахалинской области зарегистрировано более 8 тысяч лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. По числу заболевших на 100 тысяч человек регион занимает по стране 13 место. В ходе эпидемиологического анализа установлено, что рост заболеваемости обусловлен формированием домашних очагов инфекции и переносом их в организованные коллективы по месту работы.
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