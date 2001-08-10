В городской больнице Южно-Сахалинска открылась новая клинико-диагностическая лаборатория. По поручению губернатора Валерия Лимаренко отделение оснастили самым современным оборудованием. Экстренные анализы теперь делают в течение 20 минут, плановые – за 2 часа. Выполнение таких показателей стало возможным с переустройством клинико-диагностической лаборатории.

Отделение в учреждении существовало и прежде, но переезд в новые помещения, разделение функционала в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами, оснащение оборудованием позволяют говорить о создании практически новой структуры.

– Появилась возможность создать специальные отделы, которые работают с потенциально опасными микроорганизмами, созданы санпропускники, условия для сотрудников. Появились два больших биохимических зала – для экстренных и для плановых исследований. Теперь специалисты могут заниматься рабочими процессами на одном месте, а не перемещаться из одного места в другое, – рассказала о новых условиях работы заведующая клинико-диагностической лабораторией Наталья Ковалева.

Специалист с 10-летним опытом работы в лаборатории Дмитрий Носенко застал все этапы перевоплощения подразделения. Сегодня он работает на одном из самых современных и функциональных аппаратов – модульной платформе, включающей сразу два устройства – биохимический и иммунохимический анализаторы.

– Первый анализатор дает информативные показатели систем организма, второй выявляет инфекции, гормоны, гепатиты. Важная особенность аппарата – возможность анализа материала из одной пробирки, не требуется дополнительный забор крови. Это удобно и пациенту, и медицинскому работнику. Из одной пробирки можно выполнить до сотни исследований, – поделился специалист.

В обширном парке техники лаборатории есть не только «рабочие лошадки», выполняющие рутинные анализы. Имеются и уникальные, позволяющие сделать заключение о наличии редкой патологии в организме.

– Эксклюзивный аппарат, имеющийся в единственном экземпляре в области – анализатор для исследования функции тромбоцитов. Устройство значительно облегчает работу врачам, нет необходимости проведения других более сложных, разноплановых исследований для назначения антитромбоцитарной терапии и проведения послеоперационного скрининга – отметила заместитель главного врача городской больницы имени Ф.С. Анкудинова Елена Ясакова.

С открытием лаборатории здесь появился еще один новый аппарат – анализатор скорости оседания эритроцитов. Такую диагностику специалисты проводят для подтверждения воспалительных процессов, при подозрении на онкопатологию. Всего теперь в лаборатории ежедневно выполняют более 200 плановых и около 100 экстренных исследований.

Следующий этап совершенствования работы – установка лабораторной информационной системы, которая позволит обмениваться данными специалистам между учреждениями. Приобрести систему планируется до конца этого года.