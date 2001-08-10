Тихоокеанское
информационное агентство
12 Ноября 2020
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12:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Зоопарк переходит на зимнее расписание

Зоопарк переходит на зимнее расписание
С 10 ноября сахалинский зоопарк будет работать на час меньше, с 10:00 до 18:00. Касса – до 17 часов по будним дням и до 17:30 по выходным и праздничным дням. 
 
Экспозиция «Экзотариум» работает ежедневно с 11:00 до 18:00. Экспозиция «Аквариумы» работает со вторника по воскресенье с 11:00 до 18:00. Технологический перерыв с 15:30 до 16:00. Понедельник - санитарный день.
 
«Деревенское подворье» работает субботу и воскресенье с 11:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00. Неизменными остаются детские мероприятия с розыгрышем призов, которые проходят каждые выходные. С их расписанием можно познакомиться на сайте зоопарка в разделе «Афиша».  Они бесплатны для посетителей с входными билетами.
 
Режим работы и последние новости учреждения можно увидеть на главной странице Сахалинского зооботанического парка.

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