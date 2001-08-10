Зоопарк переходит на зимнее расписание

С 10 ноября сахалинский зоопарк будет работать на час меньше, с 10:00 до 18:00. Касса – до 17 часов по будним дням и до 17:30 по выходным и праздничным дням.

Экспозиция «Экзотариум» работает ежедневно с 11:00 до 18:00. Экспозиция «Аквариумы» работает со вторника по воскресенье с 11:00 до 18:00. Технологический перерыв с 15:30 до 16:00. Понедельник - санитарный день.

на сайте зоопарка в разделе «Афиша». Они бесплатны для посетителей с входными билетами. «Деревенское подворье» работает субботу и воскресенье с 11:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00. Неизменными остаются детские мероприятия с розыгрышем призов, которые проходят каждые выходные. С их расписанием можно познакомитьсяв разделе «Афиша». Они бесплатны для посетителей с входными билетами.

Режим работы и последние новости учреждения можно увидеть на главной странице Сахалинского зооботанического парка.