В Южно-Сахалинске апробируют альтернативную модель организации питания дошкольников
В детском саду № 36 «Мальвина» завершена апробация альтернативной модели организации питания детей. Ее суть заключается в перераспределении общих объемов нормы питания на четыре вместо традиционных пяти приемов пищи.
В оптимизированной модели дети после дневного сна не едят, организован только питьевой режим для пробуждения организма, а заключительным приемом пищи в детском саду становится уплотненный полдник (с включением блюд ужина), смещенный на период с 16 до 16.30 часов.
В плане работы детского сада вопрос о правильном питании занимает одно из важнейших мест. Поэтому опыт двух детских садов в ближайшее время решено представить на обсуждение педагогического сообщества. Коллективы садов ознакомятся с наработками и уже совместно с родителями решат по какому варианту организовывать питание детей в том или ином учреждении.
- Рациональное питание - один из важных элементов здоровья детей. Наша задача выстроить систему питания, образовательной деятельности и воспитания таким образом, чтобы детям, родителям и педагогам было комфортно. Если опыт будет интересен другим учреждениям дошкольной системы, то мы готовы поддержать изменения, - подчеркнула директор департамента образования Светлана Захарова.
Как отметили в департаменте образования Южно-Сахалинска, одними из первых в областном центре систему питания такого формата внедрили в детском саду № 28 «Матрешка».
- Одним из важных факторов здоровья ребёнка является организация рационального питания, а также отражение данного графика на воспитательно-образовательном процессе, - отметила руководитель детского сада «Матрёшка» Ольга Лукьянова. - Мы взяли эту систему за основу и на практике убедились в ее эффективности. Попробовали и результатами остались довольны. Это и формирование хорошего аппетита, при условии обязательного соблюдения 4-часового интервала между приёмами пищи. За счёт сокращения приёмов пищи появилась возможность выстроить более качественный и целесообразный режим дня как для воспитанников, так и для трудового коллектива детского сада. Подобный подход позволил разнообразить перечень продуктов, используемый в детском питании.
Удобство 4-х разовой системы питания в детском саду оценили и родители.
- После детского сада я отвожу детей на секцию и очень хорошо, что вопрос с питанием у нас решается в саду. Дочка ест с аппетитом. Мы спокойно идем на занятия и уже вернувшись домой заканчиваем день вечерним чаепитием и легким перекусом. Это правильно для здоровья и важно для такой своего рода семейной традиции общения всем вместе, - отметила мама шестилетней Ирины Ксения.
Идею поддержали в детском саду «Мальвина». Работа началась в апреле этого года.
- Мы начали с информационной кампании. С родителями проводились индивидуальные и групповые консультации. Приглашали, показывали, убеждали, аргументировали цифрами. И если первоначально к инициативе отнеслись с осторожностью, то уже в сентябре по итогам заключительного анкетирования родителей в желании сохранить как постоянную эту модель питания нас подержали более 70 процентов родителей, - подчеркнула заведующая детским садом «Мальвина» Лидия Ванштейн.
Из плюсов — увеличение образовательной деятельности на полтора и более часов, возможность младших воспитателей включиться в индивидуальную работу с детьми, увеличение возможностей для прогулок, в том числе вечерних, на 30 минут, сформированный аппетит у детей, поскольку выдерживается рекомендуемый СанПиНом 4-часовой интервал между приемами пищи. За счет альтернативной модели идет уменьшение более чем в два раза остатков недоеденной детьми пищи, при этом дети получают всю калорийную норму, рекомендованную СанПиН.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:34 Сегодня Еще 126 человек заразились коронавирусом на Сахалине
10:12 Сегодня Двух человек сбил внедорожник в Южно-Сахалинске
- 10:42 Сегодня Новогодние каникулы в России предложили продлить до конца января
11:04 Сегодня Волонтеры помогут пожилым сахалинцам в доставке продуктов, медикаментов и хозтоваров
- 16:42 5 Ноября За пропаганду наркотиков онлайн хотят штрафовать сильнее
15:04 5 Ноября Коронавирус унёс жизнь врача Охинской ЦРБ
14:32 6 Ноября Два участка ул. 4-й Железнодорожной в Лиственничном закрывают для движения транспорта
17:12 6 Ноября Теплее станет на Сахалине к концу следующей недели
14:32 22 Октября Единую вакцину против гриппа и COVID-19 создадут в России
15:04 23 Октября Главврач больницы в Коммунарке проведет телемост для дальневосточных врачей
17:12 23 Октября Циклон придет на Сахалин и на следующей неделе
15:32 23 Октября Улицу Горный воздух закроют для движения на время проведения «Ночного забега»
Выбор редакции
- 15:04 23 Октября Главврач больницы в Коммунарке проведет телемост для дальневосточных врачей
- 14:32 22 Октября Единую вакцину против гриппа и COVID-19 создадут в России
- 13:12 30 Сентября Сахалинские пожарные спасли кошку и сделали для нее домик
- 12:32 23 Сентября В Южно-Сахалинске впервые за полвека возводят современный военный госпиталь
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
10:32 13 Октября Об опасности ротавирусной инфекции рассказала главный внештатный инфекционист Сахалинской области
11:14 18 Сентября Комментарий о книге «Си Цзиньпин о государственном управлении»
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?