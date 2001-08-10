В Южно-Сахалинске апробируют альтернативную модель организации питания дошкольников

В детском саду № 36 «Мальвина» завершена апробация альтернативной модели организации питания детей. Ее суть заключается в перераспределении общих объемов нормы питания на четыре вместо традиционных пяти приемов пищи.

В оптимизированной модели дети после дневного сна не едят, организован только питьевой режим для пробуждения организма, а заключительным приемом пищи в детском саду становится уплотненный полдник (с включением блюд ужина), смещенный на период с 16 до 16.30 часов.

В плане работы детского сада вопрос о правильном питании занимает одно из важнейших мест. Поэтому опыт двух детских садов в ближайшее время решено представить на обсуждение педагогического сообщества. Коллективы садов ознакомятся с наработками и уже совместно с родителями решат по какому варианту организовывать питание детей в том или ином учреждении.

- Рациональное питание - один из важных элементов здоровья детей. Наша задача выстроить систему питания, образовательной деятельности и воспитания таким образом, чтобы детям, родителям и педагогам было комфортно. Если опыт будет интересен другим учреждениям дошкольной системы, то мы готовы поддержать изменения, - подчеркнула директор департамента образования Светлана Захарова.

Как отметили в департаменте образования Южно-Сахалинска, одними из первых в областном центре систему питания такого формата внедрили в детском саду № 28 «Матрешка».

- Одним из важных факторов здоровья ребёнка является организация рационального питания, а также отражение данного графика на воспитательно-образовательном процессе, - отметила руководитель детского сада «Матрёшка» Ольга Лукьянова. - Мы взяли эту систему за основу и на практике убедились в ее эффективности. Попробовали и результатами остались довольны. Это и формирование хорошего аппетита, при условии обязательного соблюдения 4-часового интервала между приёмами пищи. За счёт сокращения приёмов пищи появилась возможность выстроить более качественный и целесообразный режим дня как для воспитанников, так и для трудового коллектива детского сада. Подобный подход позволил разнообразить перечень продуктов, используемый в детском питании.

Удобство 4-х разовой системы питания в детском саду оценили и родители.

- После детского сада я отвожу детей на секцию и очень хорошо, что вопрос с питанием у нас решается в саду. Дочка ест с аппетитом. Мы спокойно идем на занятия и уже вернувшись домой заканчиваем день вечерним чаепитием и легким перекусом. Это правильно для здоровья и важно для такой своего рода семейной традиции общения всем вместе, - отметила мама шестилетней Ирины Ксения.

Идею поддержали в детском саду «Мальвина». Работа началась в апреле этого года.

- Мы начали с информационной кампании. С родителями проводились индивидуальные и групповые консультации. Приглашали, показывали, убеждали, аргументировали цифрами. И если первоначально к инициативе отнеслись с осторожностью, то уже в сентябре по итогам заключительного анкетирования родителей в желании сохранить как постоянную эту модель питания нас подержали более 70 процентов родителей, - подчеркнула заведующая детским садом «Мальвина» Лидия Ванштейн.

Из плюсов — увеличение образовательной деятельности на полтора и более часов, возможность младших воспитателей включиться в индивидуальную работу с детьми, увеличение возможностей для прогулок, в том числе вечерних, на 30 минут, сформированный аппетит у детей, поскольку выдерживается рекомендуемый СанПиНом 4-часовой интервал между приемами пищи. За счет альтернативной модели идет уменьшение более чем в два раза остатков недоеденной детьми пищи, при этом дети получают всю калорийную норму, рекомендованную СанПиН.