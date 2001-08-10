Тихоокеанское
информационное агентство
12 Ноября 2020
Сегодня 15:40
76,21|90,05|43,03
Проект строительства порта в Макаровском районе проходит согласование в федеральных структурах
14:04, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцы могут пройти онлайн-курс по экоблогерству

Сахалинцы могут пройти онлайн-курс по экоблогерству

Бесплатный курс "Школа зеленых видеоблогеров" стартовал в России. Его участники узнают, как с помощью собственного видеоблога делиться секретами экологичного образа жизни, добиваться устранения природоохранных нарушений или продвигать "зелёную" инициативу.

О желании обучиться экоблогерству заявило около 300 россиян, из которых организаторы выбрали 50 человек для прохождения практической части курса. С материалами теоретической части могут познакомиться все желающие.

"Школа зелёных видеоблогеров" продлится до 25 декабря, сообщает пресс-служба Движения ЭКА.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?