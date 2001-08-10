На ремонтируемом участке ул. Ленина 11-12 ноября затруднен проезд

Проезд транспорта по участку ул. Ленина от ул. Транзитной до железнодорожного переезда 11-12 ноября будет затруднен. Ограничения связаны с подготовкой данного отрезка к асфальтированию (работа ведется по полосам).

С обеих сторон указанного участка работают регулировщики. Автомобилистов просят заранее продумать свои маршруты и быть внимательными при движении.