Тихоокеанское
информационное агентство
12 Ноября 2020
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14:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На ремонтируемом участке ул. Ленина 11-12 ноября затруднен проезд

На ремонтируемом участке ул. Ленина 11-12 ноября затруднен проезд

Проезд транспорта по участку ул. Ленина от ул. Транзитной до железнодорожного переезда 11-12 ноября будет затруднен. Ограничения связаны с подготовкой данного отрезка к асфальтированию (работа ведется по полосам).

С обеих сторон указанного участка работают регулировщики. Автомобилистов просят заранее продумать свои маршруты и быть внимательными при движении.

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