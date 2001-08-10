Сахалинцев призывают помочь приюту для бездомных животных «Пёс и кот»
С наступлением холодов бездомные четвероногие нуждаются в ещё большей помощи, чем летом. А значит забот у приютов для брошенных животных прибавится. Чтобы немного помочь работникам учреждения «Пёс и кот» и скрасить однообразные будни обитателей, волонтёры ЦМИ с 11 по 27 ноября устраивают акцию «С любовью к животным».
Она пройдёт в два этапа. С 11 по 26 ноября включительно организован сбор пожертвований. Приюту каждый день нужно кормить обитателей, чистить вольеры, делать перевязки животным после операции. Поэтому особо ценны корма, крупы (кроме перловки), текстиль, ветошь, пелёнки. Эти вещи можно приносить по будням в «Центр молодёжных инициатив» по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Невельская, 31, кабинет 22 с 9:00 до 17:00.
Волонтёры отсортируют пожертвования и 27 ноября передадут их в приют. Горожане могут поучаствовать в акции не только материально. В пятницу желающие могут присоединиться к волонтёрам и отправиться в приют, чтобы навести там генеральную уборку.
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