В Южно-Сахалинске изучают опыт проектировки автобусных карманов по-новому

Администрация Южно-Сахалинска совместно с Центром развития городской среды изучает опыт проектирования заездных автобусных карманов нового образца.

Их принципиальное отличие в том, что в таком кармане автобус максимально близко подъезжает к посадочной площадке. Между подножкой транспорта и бордюрным камнем практически не остается зазора. И пассажиры могут зайти или выйти из салона с максимальным комфортом.

Особенно это важно для людей, имеющих проблемы с опорно-двигательным аппаратом, со зрением, а также для женщин с детскими колясками или малолетними детьми, которым трудно самостоятельно садиться в автобус.

Как рассказал руководитель Центра развития городской среды Василий Вишневский, работы проводятся в рамках мероприятий по формированию комфортной городской среды.

Вчера специалисты тестировали новые автобусные карманы на «макете», временно созданном для этих целей. Было отмечено, что пассажирам не приходится спускаться с посадочной площадки на проезжую часть и затем оттуда подниматься на ступеньку автобуса.

Новый стандарт удобен и для водителей: в такой карман проще заехать и выехать из него. Также он не дает возможности парковать в автобусных карманах личный транспорт.

- Тест показал эффективность нового стандарта. В следующем году заездные карманы нового поколения будут применяться в Октябрьском и Дальнем: зимой мы их запроектируем и уже весной приступим к строительству, — заключил Василий Вишневский.