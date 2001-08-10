Новогодние каникулы в России предложили продлить до конца января

Продлить новогодние каникулы до 24 января предложила партия "Коммунисты России" и обратилась с этой идеей в правительство страны, пишет РИА Новости.

"При этом использовать весенний опыт 2020 года, когда вынужденные выходные оплачивались гражданам как рабочие дни в связи с первой волной пандемии коронавируса", - говорится в обращении.

Авторы инициативы уверены, такая мера поможет снизить распространение Covid-19, больницы не будут переполнены и будет время на распространение вакцины от коронавируса. Дополнительные расходы, по мнению партии, можно компенсировать выплатами из бюджета.