Волонтеры помогут пожилым сахалинцам в доставке продуктов, медикаментов и хозтоваров
Волонтеры помогут пожилым сахалинцам в доставке продуктов, медикаментов и хозтоваров. Об этом сообщили сегодня на пресс-конференции, которая состоялась в областном центре. Помощь сахалинцам в возрасте 65+ окажут участники волонтерского штаба #МыВместе, который объединяет различные добровольческие организации области.
Штаб начал работать весной, во время первой волны пандемии. Тогда волонтеры принимали заявки от пенсионеров по телефону и ежедневно доставляли им лекарства, продукты и товары первой необходимости. Решено продолжить работать по этому алгоритму.
– Работа была налажена. Волонтеры осуществили 49 тысяч доставок продуктов, медикаментов, предметов первой необходимости. Мы хотим, чтобы в этот раз люди также объединялись и становились добровольцами, если есть желание помочь. Пусть не каждый день, но можно поучаствовать в двух, трех доставках, – рассказал председатель Сахалинской областной Думы Андрей Хапочкин, куратор проекта #МыВместе в регионе.
– Такую работу мы ведем во всех районах области. Главное, чтобы сахалинцы не относились к волонтерам, как к работникам службы доставки. К примеру, в мае были заявки на алкогольные напитки и табак. Некоторые представлялись пожилыми, а по приезду перед волонтером оказывался его сверстник, который просил вынести мусор. Мы просим сахалинцев с пониманием отнестись к ситуации и не злоупотреблять помощью добровольцев, – отметил руководитель агентства по делам молодёжи Сахалинской области Дмитрий Смекалов.
Волонтеры ежедневно работают в колл-центрах, на доставке продуктов, а также дежурят в больницах и поликлиниках. Те, кто хочет присоединится к команде добровольцев, может позвонить по телефону: 24-03-90. К сегодняшнему дню штаб объединил около 70 человек.
– Если вы знаете, что по соседству с вами есть нуждающаяся бабушка или дедушка, то не оставляйте ее наедине с проблемой. Купите продукты, вынесите мусор или просто поговорите. Как показывает практика работы колл-центров, зачастую с пожилым человеком нужно просто поговорить и успокоить, – отметил директор центра молодежных инициатив Южно-Сахалинска Олег Гортованов.
За помощью сахалинцы могут обращаться ежедневно по телефонам:
– 8 (800) 201-00-99 - министерство социальной защиты;
– 1-300, доб. 8 - министерство здравоохранения Сахалинской области;
– 51-00-73 - региональное отделение Общероссийского народного фронта;
– 8 (800) 200-34-11 – «горячая линия» Общероссийского народного фронта;
– 8 (924) 496-81-80 – «горячая линия» «Единой России».
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