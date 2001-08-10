Создание безбарьерной среды для инвалидов - один из приоритетов муниципальной политики. За три года администрацией Южно-Сахалинска были созданы условия для обеспечения доступа к более чем 200 объектам, в том числе и жилым домам, в которых проживают маломобильные категории горожан. В рамках муниципальной программы «Социальная поддержка населения городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы» этот список планируется существенно расширить.

Причем адресный перечень формируется, в том числе, с учетом личных обращений южносахалинцев. К работе по организации комфортной среды привлекаются инициативные горожане и общественные организации инвалидов, актуальные моменты также обсуждаются в режиме постоянного диалога на Совете по делам инвалидов, действующем при муниципалитете. Так, сегодня руководитель луговского общества инвалидов Светлана Кин была приглашена для участия в работе по созданию паспорта доступности одного из муниципальных предприятий в сфере обслуживания населения.

Светлана Борисовна рассказала, что пока не может поставить высокую оценку обследованному объекту. Здесь уже созданы условия для посетителей с проблемами зрения. А вот у людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата посещение предприятия вызовет неудобство: слишком узкие входные проемы станут препятствием для движения инвалидной коляски.

Мероприятия по адаптации объекта будут внесены в план работ на следующий год.

До конца этого года планируется завершить обустройство пандуса на входной группе, а также пандуса внутри в здании МУП «Бани» на пр. Победы.

В прошлом месяце в центре народной культуры «Радуга» были уставлены информационные щиты со специальным шрифтом для слепых.

Напомним, в прошлом году в рамках реализации мероприятий муниципальной программы обеспечен доступ к следующим социальным объектам: городскому бюро медико-социальной экспертизы, «ЖЭУ-10», детскому хореографическому центру «Мечта», Дому культуры «Родник», центральной детской библиотеке им. А.А. Дешина и другим, а также к нескольким жилым помещениям, где проживают инвалиды.

Задача администрации города - сделать доступными для горожан с особенностями здоровья не только жилые и социальные объекты, но и саму дорогу к ним. На сегодняшний день 190 из 250 выходящих на линию муниципальных автобусов адаптированы для поездок людей с ограниченными возможностями здоровья. Почти все оборудованы звуко-визуальными установками для информирования пассажиров с проблемами слуха и зрения.

В эту работу вовлекаются и частные перевозчики на городских маршрутах. Вместе с тем, остаются маршруты, на которые невозможно выпустить адаптированные автобусы из-за технических ограничений проезжей части на отдельных участках. Кроме этого, не всегда есть условия для заезда транспорта в автобусный карман из-за его размеров.

- Важно не просто адаптировать среду, а изначально создавать ее универсальной: комфортной не отдельно для инвалидов или здоровых людей, а для всех вместе, для полноценной жизни каждого человека, - подчеркнул руководитель Центра развития городской среды Василий Вишневский.

Сегодня при ремонтных работах на улицах понижается линия бордюра. На некоторых участках, напротив, приподнимают зону перехода через дорогу, чтобы минимизировать разницу между пешеходной и проезжей частью. По инициативе Центра развития городской среды приняты во внимание новые стандарты обустройства заездных карманов на автобусных остановках, когда транспорт может вплотную приблизиться к посадочной площадке. Это удобно для пожилых пассажиров, людей с детьми и детскими колясками, а также для тех, кто передвигается на инвалидной коляске.

При планировании новых улиц эти требования будут закладываться в проектную документацию.