Проект строительства порта в Макаровском районе проходит согласование в федеральных структурах. Вопросы, связанные с реализацией проекта, губернатор Валерий Лимаренко обсудил с руководством ООО «Многофункциональный грузовой район». Компания планирует возвести новое предприятие в центральной части Сахалина. На предприятии будет создано свыше 300 новых рабочих мест.

– Проект концессионного соглашения сейчас проходит согласование

в федеральных органах исполнительной власти. Он уже одобрен Министерством финансов РФ, в настоящее время завершается согласование проекта с Минэкономразвития России, – рассказал исполнительный директор ООО «Многофункциональный грузовой район» Роман Белоусов. – В декабре этого года планируется подписание концессионного соглашения. Оно предусматривает выделение около 4 миллиардов рублей из федерального бюджета на создание инфраструктуры.

Новый многофункциональный грузовой порт расположится на границе Макаровского и Поронайского районов. Начать его строительство рассчитывают в 2022 году. Планируется возведение угольного, нефтяного, газового и бункеровочного терминалов, а также базы снабжения.

– Сегодня наши усилия направлены на то, чтобы диверсифицировать экономику области, снизить зависимость от нефтегазового сектора. Строительство порта в Макаровском районе будет иметь в этом большое значение. Это стратегический для нас проект. Он позволит значительно увеличить грузооборот в регионе. Новая гавань, в том числе будет задействована в доставке СПГ на Курилы. Мы также получим большой экономический и социальный эффект благодаря созданию рабочих мест, дополнительным поступлениям в бюджет и увеличению инвестиций в основной капитал, – отметил губернатор Валерий Лимаренко.

В рамках встречи обсуждались сроки и особенности реализации проекта. В частности, было отмечено, что в порту будут использованы современные технологические решения. Они обеспечат высокий уровень экологической безопасности в рамках подхода «нулевого воздействия» на окружающую среду.