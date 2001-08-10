Для лечения пациентов с коронавирусом и пневмонией в Сахалинской области выделено 904 койки
Для лечения пациентов с коронавирусом и пневмонией в Сахалинской области выделено 904 койки. С ростом числа заболевших в районах мобилизовали ресурсы, чтобы обеспечить всем больным необходимую стационарную помощь. В лечебных учреждениях выделяются дополнительные койки из числа резервных.
Анивская, Корсаковская, Ногликская районные больницы включились в лечение пациентов с коронавирусом, как только стало ясно, что требуются дополнительные мощности для борьбы с опасной инфекцией. В отличие от Долинской ЦРБ, полностью работающей в режиме госпиталя, в этих учреждениях предусмотрели отдельные структурные подразделения. Вместе они обеспечивают 275 коек. Здесь организованы раздельные зоны для лечения коронавируса и пневмонии.
– Сахалинская область была готова к такой ситуации. Мы на короткое время сворачивались, уменьшали количество мест, но они оставались койками двойного назначения. Когда того потребовала эпидемическая ситуация, мы смогли быстро развернуть отделения в районных и областных медучреждениях, – рассказала руководитель инфекционного госпиталя Оксана Солонина.
Жительница Озерского Елена Гриценко поступила на лечение в Корсаковскую ЦРБ с двусторонней пневмонией. Спустя 10 дней пациентка уже готовится к выписке.
– В момент поступления я умирала. Но меня вернули к жизни. Очень хорошее лечение, питание, внимание, без врачей и сестер я бы не выкарабкалась. Очень благодарна медицинским работникам, – поделилась Елена.
Тактика лечения пациентов с коронавирусом и пневмонией отработана. С учетом индивидуальных особенностей применяется антивирусная терапия, антибиотики. Все необходимые препараты имеются в наличии.
– Поставки лекарств осуществляются регулярно. Есть все группы препаратов, которые применяются на стационарном лечении. В ближайшие дни начнем обеспечивать медикаментами амбулаторных пациентов, – прокомментировал министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Кузнецов.
Следует отметить, что госпитализация пациентов осуществляется строго на основании медицинских показаний. Лечение во всех стационарных отделениях проводится круглосуточно. В экстренных ситуациях для госпитализации больных из районов привлекают службу санавиации.
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