Светофор на пересечении улиц Горького и Пограничной переводят в режим желтого мигания

Работа светофорного объекта на пересечении улиц Горького и Пограничной будет изменена. В целях избежания заторов на ул. Горького принято решение перевести светофор в режим желтого мигания. Данная работа ведется по поручению мэра областного центра Сергея Надсадина.

Напомним, с просьбой регулировки дорожного движения на указанном перекрестке ранее через социальные сети администрации к градоначальнику обратились автомобилисты. Мэр поручил решить вопрос соответствующим структурам. В течение нескольких дней и было принято решение изменить режим работы объекта до открытия движения транспорта по ремонтируемому участку ул. Комсомольской от пр. Победы до ул. Емельянова. Перевод в желтый режим мигания специалисты проведут сегодня, 12 ноября, после 17.00.

Объективно, сейчас из-за ремонта участка ул. Комсомольской весь основной трафик в данном районе сосредоточен как раз на ул. Горького, пр. Мира и новом участке Пограничной. Программа максимум - открыть ул. Комсомольскую для проезда к концу нынешнего года (декабрь), несмотря на то, что контракт двухгодичный.

Сотрудники АНО «ЦРГС «Наш город» параллельно будут вести работу по анализу транспортных потоков по результатам, которой будет настроен оптимальный режим работы светофорного объекта.

Участок ул. Пограничной открыт для движения в проектном исполнении. Дело в том, что кольцевой развязки в проекте ул. Пограничной не было. Изначально был предусмотрен светофор. Но от планов по обустройству «кольца» администрация не отказывается. Соответствующая работа ведется. Определенные наработки есть у центра развития городской среды «Наш город». Можно было внести изменения в проект и сделать сразу кольцевую развязку. Но, помимо удорожания проекта и увеличения открытия сроков ул. Пограничной, тогда пришлось бы перекрыть ул. Горького, что при закрытой ул. Комсомольской было недопустимо.

Напомним, свои вопросы и обращения жители могут оставлять в аккаунтах мэра города Сергея Надсадина:

https://ok.ru/sergey.nadsadin;

https://www.instagram.com/sergey.nadsadin;

https://vk.com/sergey.nadsadin;

https://www.facebook.com/sergey.nadsadin.