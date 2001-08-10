На Сахалине и Курилах в 2020 году отремонтируют 226 дворов
В рамках реализации национального проекта «Формирование комфортной городской среды» в регионе преобразили 206 дворов. В ближайшее время работы завершат еще в двадцати. На капитальный ремонт придомовых территорий направлено 1,4 миллиарда рублей.
Результат работы строителей в нескольких дворах Южно-Сахалинска оценил губернатор Валерий Лимаренко. На придомовой территории, расположенной на пересечении проспектов Мира и Победы, главу региона встретили довольные жители.
– Мы 4 года ждали момента, когда попадем в программу капитального ремонта двора. Раньше здесь был пустырь, а теперь повсюду установлены скамейки, детские и спортивные площадки, пешеходные дорожки. Место превратилось в полноценную зону отдыха для горожан всех возрастов. Особенно важно, что проектировщики нас услышали и учли все пожелания, – поделился житель Южно-Сахалинска Виктор.
Общественное пространство на дворовой территории домов № 184, 186, 186А по проспекту Мира и домов № 53 и 55 по проспекту Победы преобразилось на площади 18 тысяч квадратных метров. Обустроены тротуары, выполнено озеленение с высадкой кустарников и деревьев. Интерактивная зона отдыха включает несколько секторов - это детские и спортивные площадки с современным игровыми модулями и тренажерами.
Довольны качеством ремонта и жители домов № 155 и 157 по улице Амурской. Здесь в три раза увеличили число парковочных мест.
– Проблем с тем, куда поставить машину, стало значительно меньше. Особенно приятно, что подрядчики даже по ходу ремонта прислушивались к нашему мнению и шли навстречу, – рассказала жительница Южно-Сахалинска Анна.
В завершающей точке объезда радостью с главой региона поделился подросток Илья. Во дворе домов № 106 и 102 по улице Поповича после капитального ремонта установили десятки тренажеров.
– Я здесь каждый день занимаюсь. Подтягиваюсь, делаю упражнения на тренажерах. Раньше ходил в другие дворы, теперь можно тренироваться возле своего дома.
– Мы увидели хорошие примеры взаимодействия проектировщиков и подрядчиков с жителями. Все работы нужно обязательно согласовывать с теми, кто проживает во дворах. Задача представителей власти всех уровней – выстраивать работу так, чтобы сахалинцам и курильчанам было комфортно. А качество жизни – это как раз то, что мы видим каждый день, выходя из подъезда своего дома, – подвел итог рабочей поездки губернатор Валерий Лимаренко.
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