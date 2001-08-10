За год в Сахалинской области провели свыше 6700 телемедицинских консультаций. Новый сервис позволяет оперативно получать консультации от лучших врачей вне зависимости от места их нахождения для оказания специализированной помощи сахалинцам и курильчанам. Речь об этом шла на заседании рабочей группы Государственного Совета Российской Федерации по социальной политике. В мероприятии принял участие губернатор Валерий Лимаренко.

Одной из ключевых тем обсуждения стала медицина. Валерий Лимаренко считает, что большая работа по повышению качества оказания медицинских услуг, неразрывно связанная с заботой о людях, должна быть продолжена. В связи с этим глава Сахалинской области предложил стандартизировать на уровне страны важные процессы в здравоохранении. В частности, заняться цифровизацией первичного звена с широким внедрением электронных медицинских сервисов. Это позволит существенно сократить время ожидания в очередях – люди смогут быстрее попасть на прием к нужному специалисту. Руководители других регионов страны поддержали инициативу.

– Наступает время, когда отдельные социальные инициативы следует стандартизировать на уровне всей страны. К таким направлениям работы относится, например, цифровизация первичного звена. Единый стандарт должен быть внедрен во всех уголках России, ведь именно унификация представляет для нас интерес. Она позволяет наиболее эффективно решать вопросы доступности медицинской помощи, – подчеркнул Валерий Лимаренко.

На заседании рабочей группы Госсовета губернатор также рассказал о проектах в сфере социальной защиты. В районах были созданы мобильные бригады для помощи пожилым людям 65+, маломобильным гражданам, инвалидам, паллиативным пациентам. В состав межведомственных бригад входят сотрудники администраций, медики, социальные работники, волонтеры.

На базе областного реабилитационного центра создан пункт проката технических средств реабилитации (ТСР). Там можно на безвозмездной основе получить кресло-коляску, в том числе с электроприводом, а также трости, ходунки, костыли, противопролежневые и беспружинные матрацы. Пункты проката сегодня действуют в 15 районах области. Кроме того, люди с ограниченными возможностями здоровья и семьи с детьми-инвалидами могут получить до 1 миллиона рублей на приобретение дорогостоящих технических средств реабилитации.

Всего в островной области действует 197 мер социальной поддержки. Чтобы сахалинцам и курильчанам было удобнее оформлять их, с нового года планируется ввести принцип «одного заявления». Остальные документы будут запрашиваться благодаря межведомственному взаимодействию.