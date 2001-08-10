Все участники «Дальневосточной ипотеки» cмогут получить соцвыплаты на приобретение жилья

Все участники программы «Дальневосточная ипотека» cмогут подать документы для получения соцвыплаты на приобретение жилья. Управление жилищной политики администрации Южно-Сахалинска напоминает об окончании приема документов от сахалинцев, желающих участвовать в мероприятии «Предоставление социальных выплат молодым семьям - участникам программы «Дальневосточная ипотека» 13 ноября 2020г .

В связи с окончанием предварительной записи, в последний день приема документов все молодые семьи, желающие участвовать в программе, смогут подать документы 13 ноября в порядке живой очереди в МКУ «Жилищная политика» по адресу: г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 49, каб. №№ 1, 2.

Напомним, что участником может стать молодая семья, соответствующая следующим критериям: семья, имеющая одного ребенка и более, в которой супруги не достигли 36-летнего возраста или неполная семья (семья с одним родителем и ребенком/детьми до 18 лет), в которой родитель также не достиг 36-летнего возраста); имеющая постоянное место жительства на территории Сахалинской области; на дату подачи заявления для участия в Мероприятии нуждающаяся в улучшении жилищных условий; имеющая собственные либо заемные денежные средства, достаточные для оплаты оставшейся суммы стоимости жилья с учетом социальной выплаты и ипотечного кредита по программе «Дальневосточная ипотека».

Список и условия подачи документов размещены на сайте администрации города в разделе МКУ «Управление жилищной политики» (http://yuzhno-sakh.ru/dirs/2465/18083). Телефон для справок: 300-894 (добавочные 1, 2, 4, 5, 6).