Тихоокеанское
информационное агентство
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Все участники «Дальневосточной ипотеки» cмогут получить соцвыплаты на приобретение жилья

Все участники «Дальневосточной ипотеки» cмогут получить соцвыплаты на приобретение жилья

Все участники программы «Дальневосточная ипотека» cмогут подать документы для получения соцвыплаты на приобретение жилья. Управление жилищной политики администрации Южно-Сахалинска напоминает об окончании приема документов от сахалинцев, желающих участвовать в мероприятии «Предоставление социальных выплат молодым семьям - участникам программы «Дальневосточная ипотека» 13 ноября 2020г .

В связи с окончанием предварительной записи, в последний день приема документов все молодые семьи, желающие участвовать в программе,  смогут подать документы 13 ноября в порядке живой очереди в МКУ «Жилищная политика» по адресу: г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 49, каб. №№ 1, 2.

Напомним, что участником может стать молодая семья, соответствующая следующим критериям: семья, имеющая одного ребенка и более, в которой супруги не достигли 36-летнего возраста или неполная семья (семья с одним родителем и ребенком/детьми до 18 лет), в которой родитель также не достиг 36-летнего возраста); имеющая постоянное место жительства на территории Сахалинской области; на дату подачи заявления для участия в Мероприятии нуждающаяся в улучшении жилищных условий; имеющая собственные либо заемные денежные средства, достаточные для оплаты оставшейся суммы стоимости жилья с учетом   социальной выплаты и ипотечного кредита по программе «Дальневосточная ипотека».

Список и условия подачи документов размещены на сайте администрации города в разделе МКУ «Управление жилищной политики» (http://yuzhno-sakh.ru/dirs/2465/18083). Телефон для справок: 300-894 (добавочные 1, 2, 4, 5, 6).

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