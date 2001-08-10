Новые мобильные медицинские комплексы отправятся в районы Сахалинской области
Жители отдаленных населенных пунктов на передвижных станциях получат возможность проходить комплексное медобследование. Сегодня техника направится в Томаринский и Макаровский районы.
Мобильные комплексы для островной области приобрели в рамках национального проекта «Здравоохранение». Средства были выделены из регионального бюджета по поручению губернатора Валерия Лимаренко, который считает модернизацию отрасли и повышение доступности медицинской помощи важнейшей задачей. За последние годы в регионе начали работать 40 передвижных станций разного назначения – стоматологические, рентгенологические, диагностические.
В Томаринском районе сначала появился диагностический комплекс, в прошлом году припарковался стоматологический, а теперь – еще и рентгенологический.
– Мобильный комплекс выезжает в определенные дни, жители уже знают, всегда его ждут. За один такой выезд можно проверить 30-40 человек – и на злокачественные новообразования, и на туберкулез, – рассказал главный врач Томаринской ЦРБ Виктор Греков.
Рентгенологический комплекс оснащен маммографом и флюорографом. Снимки с комплекса отправляются в единую базу медицинских изображений.
Второй комплекс, который отправится в Макаров, представляет собой передвижную амбулаторию. На его базе устраиваются приемы узких специалистов. Предусмотрено рабочее место гинеколога, офтальмолога, процедурная, кабинет УЗИ.
– У нас три ФАПа в районе – в Восточном, Поречье, Новом. Население в поселках в основном возрастное, бабушкам самим сложно добираться до районного центра. Поэтому мы будем приезжать к ним сами, – поделился заместитель главного врача Макаровской ЦРБ Андрей Дробинин.
По словам министра здравоохранения Сахалинской области Владимира Кузнецова, в следующем году планируется приобрести еще три передвижных станции.
– Будем оснащать самые отдаленные районы, там, где наибольшие сложности с оказанием медицинской помощи, – сказал глава регионального минздрава.
В следующем году на покупку передвижных станций ожидается дополнительное финансирование из федерального бюджета в размере 353 миллионов рублей. Регион получит средства в рамках программы развития первичной медико-санитарной помощи национального проекта «Здравоохранение».
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