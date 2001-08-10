В Сахалинской области прошли тренировочные полеты беспилотников

Два новых беспилотника купили для Сахалинской области. Накануне их опробовали в действии на 24-м километре дороги Лиственничное - Охотское.

Как рассказали в региональном правительстве, летательный аппарат самолетного типа получил современный звуковой модуль и научился оповещать жителей. Беспилотник будет, в том числе предупреждать об опасности любителей рыбалки на тонком льду. Он может подниматься на высоту до 5-ти и перемещаться на расстояния до 50-ти километров.

Еще один летательный аппарат - вертолетного типа. Он получил камеру высокого разрешения и тепловизор и теперь может обнаружить людей там, где обычной технике сделать это тяжело. Картинка высокого разрешения напрямую передается на наземный комплекс управления летательным аппаратом и выводится на монитор. Это позволяет экипажу детализировать ситуацию на месте и сразу передавать информацию спасателям.

– Сфера применения аппаратов достаточно широка. Они могут использоваться, к примеру, для мониторинга ледовой обстановки, чтобы мы могли своевременно оповещать рыбаков-любителей. С помощью беспилотников можно определять площади природных пожаров и границы других чрезвычайных ситуаций, а также искать пропавших людей. В этом году аппараты привлекались к поисковым работам четыре раза. Неоспоримое преимущество беспилотников в том, что они в разы экономичнее, в сравнении с вертолетом. Полетный час большой техники стоит гораздо дороже, – рассказала руководитель агентства по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Сахалинской области Анна Михеева.

Кстати, все операторы прошли специальное обучение на заводе-изготовителе.